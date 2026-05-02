Jonas Lovv reprezentuje Norwegię na Eurowizję 2026. W preselekcjach pokonał legendę!

Jonas Lovv reprezentantem Norwegii. Kim jest wokalista?

Jonas Lovv pochodzi z Bergen i w błyskawicznym tempie zbudował swoją pozycję na norweskim rynku muzycznym. Szersza publiczność poznała go w 2025 roku, gdy wziął udział w dziesiątej odsłonie tamtejszego formatu "The Voice". Jego charakterystyczny, nieco chropowaty głos oraz niezwykła dojrzałość sceniczna zachwyciły zarówno trenerów, jak i widzów przed telewizorami. Zaledwie kilka miesięcy później, latem tego samego roku, muzyk potwierdził swój talent podczas licznych koncertów, pojawiając się na największych imprezach festiwalowych w całej Norwegii.

ZOBACZ TAKŻE: Kim jest Søren Torpegaard Lund? Reprezentant Danii na Eurowizji 2026 przypomina polskiego wokalistę

Jonas Lovv wygrał z Alexandrem Rybakiem

Wokalista nie dał szans konkurencji podczas norweskich preselekcji do nadchodzącego konkursu. Jego piosenka "Ya Ya Ya" zgromadziła łącznie aż 265 punktów, co zapewniło mu pierwsze miejsce w rankingu jurorów oraz w głosowaniu publiczności. W walce o bilet do Austrii Jonas Lovv pokonał kompozycję "Rise", którą wykonywał Alexander Rybak. To doskonale znany fanom artysta, który w 2009 roku zagwarantował swojemu krajowi spektakularne zwycięstwo legendarnym już utworem "Fairytale".

Eurowizja 2026. Kiedy i gdzie odbędzie się konkurs?

Siedemdziesiąta, jubileuszowa odsłona Konkursu Piosenki Eurowizji zagości w wiedeńskiej hali Wiener Stadthalle. Półfinałowe zmagania zaplanowano na 12 i 14 maja 2026 roku, natomiast wielki zwycięzca zostanie wyłoniony podczas finału 16 maja. Impreza odbywa się w Austrii dzięki ubiegłorocznemu triumfowi artysty ukrywającego się pod pseudonimem JJ z utworem "Wasted Love". Nadchodząca edycja będzie najmniejszą od 2003 roku, ponieważ na scenie zaprezentują się delegacje z 35 państw. Pięć krajów ostatecznie zrezygnowało z udziału, protestując przeciwko obecności Izraela w stawce.