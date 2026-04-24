Tłumy gwiazd na Gali Otwarcia Mastercard OFF CAMERA 19. Obyło się bez wpadek modowych? - ZDJĘCIA

Gala Otwarcia Mastercard OFF CAMERA 19

Mastercard OFF CAMERA to Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego, który właśnie doczekał się 19. edycji. W piątek 24 kwietnia odbyła się uroczysta Gala Otwarcia, którą wspólnie poprowadziły Ola Filipek i Agnieszka Hyży.

"Mastercard OFF CAMERA to dla mnie przede wszystkim przestrzeń dla jakości i bezkompromisowości w opowiadaniu historii. Cieszę się, że podczas 19. edycji będę mogła towarzyszyć twórcom i widzom w dwóch tak ważnych dla Krakowa miejscach – Kinie Kijów oraz Sali Audytoryjnej im. Krzysztofa Pendereckiego Centrum Kongresowego ICE Kraków. To będzie czas celebracji wyjątkowego kina, na który wszyscy czekamy. Szczególnie teraz, siła kina niezależnego wydaje się być ważniejsza i bardziej potrzebna niż kiedykolwiek. To właśnie na Festiwalu mamy szansę zatrzymać się, by posłuchać i dostrzec drugiego człowieka w opowiadanych na ekranie historiach. Wierzę, że dzięki filmowym bohaterom mamy szansę stać się bardziej uważnymi i wrażliwymi na to, co się dzieje oraz lepiej rozumieć złożoność otaczającej nas rzeczywistości. To właśnie ta siła płynąca z ekranu pozwala nam budować mosty tam, gdzie na co dzień brakuje porozumienia" - powiedziała Agnieszka Hyży.

PRZECZYTAJ TEŻ: "Diabeł ubiera się u Prady 2" rasistowski? Widzowie oburzeni jednym wątkiem

Gwiazdy na Gali Otwarcia Mastercard OFF CAMERA 19

Do Krakowa zjechali miłośnicy sztuki filmowej, jej twórcy, a także wielkie gwiazdy polskiego kina oraz show biznesu. Na ściance pozowały m.in. Katarzyna Warnke, Katarzyna Zawadzka, Joanna Opozda, Marta Żmuda Trzebiatowska, Katarzyna Gałązka oraz gwiazda "Domy dobrego" i "Piekła kobiet", Agata Turkot. Musimy przyznać, że wszystkie celebrytki prezentowały się znakomicie, a na wydarzeniu królowały skromność i elegancja.

Jim Sheridan odbiera specjalną nagrodę na Mastercard OFF CAMERA 19

W trakcie festiwalu wyłoniony zostanie zwycięzca Konkursu Polskich Filmów Fabularnych (o kandydatach pisaliśmy wam w oddzielnym artykule), międzynarodowe jury wręczy Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy, a prestiżowe wyróżnienie w postaci nagrody "Pod Prąd" otrzyma Jim Sheridan - legendarny irlandzki reżyser i mistrz emocjonalnego i zaangażowanego społecznie kina, którego dzieła zdobyły aż szesnaście nominacji do Oscara. Festiwalowicze będą mieli też okazję obejrzeć przedpremierowo jego najnowszy film "Werdykt", który zrealizował wspólnie z Davidem Merrimanem.

PRZECZYTAJ TEŻ: Joanna Senyszyn tryska energią na muzycznej imprezie! Brylowała wśród sporo młodszych celebrytów