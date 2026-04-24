Joanna Senyszyn tryska energią na muzycznej imprezie! Brylowała wśród sporo młodszych celebrytów

Launch party Warsaw Music Festival 2026

Chociaż do lata jeszcze kilka tygodni, to już można zaplanować sobie wakacyjną rozrywkę. Od dłuższego czasu ogłaszane są daty oraz gwiazdy muzycznych festiwali. Na kilkudniową imprezę muzyczną szykują się m.in. organizatorzy Warsaw Music Festival. Wydarzenie łączy pop, rock i elektronikę. Odbędzie się w dniach 13, 17 i 20 czerwca na Stadionie Legii. Największą gwiazdą festiwalu będzie zespół Black Eyed Peas.

W czwartkowy wieczór odbyła się impreza zapowiadająca Warsaw Music Festival 2026. Podczas specjalnego launch party organizatorzy podali dokładny line-up festiwalu. Do tego przekazano, że przez cały czas trwania wydarzenia dostępne będzie Miasteczko Festivalowe. Na czwartkowym spotkaniu można było usłyszeć przedsmak festiwalowych koncertów. Na scenie zaprezentowali się m.in. Helena Ciuraba, Cezary Machej & Dj Otek, Kalwi & Remi oraz KASIA.

Joanna Senyszyn bryluje wśród sporo młodszych celebrytów

Na czwartkowym wydarzeniu zjawiło się wiele znanych twarzy. Na ściance pozowali m.in. Edyta Folwarska, Bart Pniewski, Misheel Jargalsaikhan, Kasia Nast, Krzysztof Gojdź, Sylwia Madeńska, Kuba Szmajkowski, Klaudia Neścior, Mieszko Masłowski, a także robot Edward Warchock!

Wśród "młodzieży" znakomicie bawiła się... Joanna Senyszyn. 77-letnia polityczka w ubiegłym roku próbowała swoich sił w wyborach prezydenckich. Głową państwa nie została, ale za to zyskała popularność w sieci, a internauci okrzyknęli ją "imperatorką Senyszyn". Od tamtej pory pokazuje, że energii jej nie brakuje, co udowodniła również podczas wczorajszej imprezy!

