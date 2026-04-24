Ruszyła 19. edycja Mastercard OFF CAMERA. Gwiazdy już na miejscu, wiemy kto powalczy o nagrody

Rozpoczęcie 19. festiwalu Mastercard OFF CAMERA w Krakowie

Dziewiętnasta odsłona imprezy Mastercard OFF CAMERA stanowi doskonałą okazję do celebrowania sztuki filmowej i przeżywania historii, które „idą pod prąd i prowokują do dyskusji o otaczającej nas rzeczywistości”. Ten wyjątkowy festiwal wystartował dokładnie 24 kwietnia. W rolę głównych gospodyń ceremonii otwarcia, a w przyszłości także gali zamykającej, wcieliły się przebojowe prezenterki: Agnieszka Hyży oraz Ola Filipek.

Premiera "Ikony mody" z Angeliną Jolie na otwarcie festiwalu

Tegoroczną imprezę zainaugurował polski debiut najnowszego obrazu francuskiej autorki Alice Winocour. Mowa o tytule "Ikona mody", gdzie kluczową rolę odegrała Angelina Jolie. Słynna gwiazda wielokrotnie zaznaczała, że ten konkretny projekt był dla niej niezwykle ważnym oraz intymnym życiowym doświadczeniem.

Fabuła obrazu toczy się podczas Paryskiego Tygodnia Mody. Pośród przygotowań do pokazów, niekończących się przymiarek i błysków aparatów splatają się ścieżki trzech bohaterek, z których każda przeżywa życiowy punkt zwrotny. Ceniona reżyserka z USA, Maxine Walker (Angelina Jolie), przybywa do stolicy Francji, by nakręcić krótki materiał dla znanego domu mody. Niespodziewanie otrzymuje diagnozę o chorobie nowotworowej. Pochodząca z Sudanu Południowego młodziutka modelka Ada (Anyier Anei) uciekła przed wojną, by spełniać ambicje w bezwzględnym, pełnym iluzji świecie wybiegów. Utalentowana charakteryzatorka Angèle (Ella Rumpf), pracująca dotąd wyłącznie za kulisami modowych wydarzeń, pragnie natomiast wreszcie wyjść z ukrycia.

Jim Sheridan z nagrodą "Pod Prąd" podczas festiwalu w Krakowie

Bardzo ważnym punktem krakowskiego święta kina pozostaje wręczenie prestiżowej statuetki "Pod Prąd", trafiającej zawsze do wybitnych postaci ze świata filmu. W przeszłości to wyróżnienie odebrali m.in. Jane Campion oraz Benedict Cumberbatch. W obecnej edycji laur ten przypadnie legendarnemu irlandzkiemu twórcy, Jimowi Sheridanowi, którego dzieła aż szesnaście razy nominowano do Oscara. Ten specjalista od zaangażowanych społecznie, emocjonalnych dramatów odbierze zaszczyt we własnej osobie. Jego wizycie towarzyszyć będzie specjalny pokaz najnowszego obrazu "Werdykt", nakręconego w duecie z Davidem Merrimanem. Ta surowa historia o sądowych rozstrzygnięciach budzi skojarzenia z kultowym obrazem "Dwunastu gniewnych ludzi". W głównych rolach wystąpili tu Aidan Gillen (Littlefinger z "Gry o tron") oraz Vicky Krieps, doskonale znana z "Nici widmo".

Konkurs Główny Mastercard OFF CAMERA. Pełna lista międzynarodowych produkcji

Największą uwagę festiwalowej publiki niezmiennie przyciąga Konkurs Główny pod nazwą "Wytyczanie Drogi". Widzowie zobaczą dziesięć debiutanckich bądź drugich w karierze projektów z całego globu, docenianych wcześniej m.in. w Rotterdamie i San Sebastian. Międzynarodowe gremium jurorskie tworzą: Killian Scott, Anna Jadowska, Mike Goodridge oraz James Price. Laureat Krakowskiej Nagrody Filmowej Andrzeja Wajdy zainkasuje równe 25 000 dolarów. O to cenne wyróżnienie w obecnej odsłonie wydarzenia powalczą następujące tytuły:

"Before/After", reż. Manoel Dupont,

"Cotton Queen", reż. Suzannah Mirghani,

"Complaint No. 713317", reż. Yasser Shafiey,

"Gorgonà", reż. Evi Kalogiropoulou,

"Honey Bunny", reż. Igor Jelinović,

"Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej", reż. Emi Buchwald,

"Renovation", reż. Gabrielė Urbonaitė,

"The Invisibles", reż. Junna Chif,

"The Son and The Sea", rez. Stroma Cairns,

"Treat Her Like a Lady", reż. Paloma Aguilera Valdebenito.

Rodzime tytuły w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych na OFF CAMERA

Dziesięciu wyselekcjonowanym polskim produkcjom przyjrzy się jury z całego świata: Pete Czernin, Janty Yates, Gabrielle Tana, Kristian Fyllingsnes i Lillah Halla. To właśnie ci eksperci zadecydują o przyznaniu czeku na aż 100 000 złotych. W walce uczestniczą:

"Brat", reż. Maciej Sobieszczański,

"Dobry chłopiec", reż. Jan Komasa,

"Klarnet", reż. Tola Jasionowska,

"LARP. Miłość, trolle i inne questy", Kordian Kądziela,

"Ministranci", reż. Piotr Domalewski,

"Miłe kobiety", reż. Maria Wojtyszko i Jakub Krofta,

"Pojedynek", reż. Łukasz Palkowski,

"Trzy miłości", reż. Łukasz Grzegorzek,

"Wielka Warszawska", reż. Bartłomiej Ignaciuk,

"Zima pod znakiem Wrony", reż. Kasia Adamik.

