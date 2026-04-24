"Diabeł ubiera się u Prady 2" rasistowski? Widzowie oburzeni jednym wątkiem

Produkcja Davida Frankela z 2006 roku zyskała status legendy kina. Obecnie jednak wiele osób uważa, że oryginalny obraz dość słabo przetrwał próbę czasu. Dziełu zarzuca się przede wszystkim promowanie toksycznej atmosfery w miejscu pracy oraz powielanie seksizmu i bodyshamingu. Widzowie punktują również całkowicie oderwane od rzeczywistości przedstawienie realiów branży modowej. Teraz podobne oskarżenia spadają na najnowszą kontynuację hitu.

Rasistowski skandal wokół filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2". Widzowie nie kryją oburzenia

Twórcy zorganizowali już pierwsze pokazy przedpremierowe nadchodzącej produkcji. Do internetu trafiają kolejne materiały promujące tytuł. Na jednym z udostępnionych fragmentów wideo widzimy, jak grana przez Anne Hathaway Andrea poznaje swoją nową sekretarkę o imieniu Jin Chao. W tę rolę wcieliła się chińsko-amerykańska aktorka Helen J. Shen. Opublikowane nagranie błyskawicznie rozeszło się po sieci i wywołało wściekłość wśród japońskiej oraz chińskiej publiczności. Odbiorcy z Azji nie zostawili na autorach filmu suchej nitki.

Komentujący uważają sposób zaprezentowania nowej bohaterki za niezwykle krzywdzący i oparty na najgorszych rasistowskich stereotypach. Jeden z użytkowników internetu zauważył, że samo imię Jin Chao fonetycznie przypomina obraźliwe określenie używane w krajach zachodnich do wyśmiewania osób pochodzenia azjatyckiego. Kolejne zarzuty dotyczą charakteryzacji Helen J. Shen. Zdaniem oburzonych jej stroje są prowincjonalne i znacznie skromniejsze na tle innych postaci. Zwrócono też uwagę na obowiązkowe okulary oraz celowo przerysowane i bardzo głośne zachowanie bohaterki.

Społeczność azjatyckich internautów głośno domaga się zbojkotowania najnowszej premiery. Zupełnie inaczej sprawę widzą jednak zachodni widzowie, którzy w internetowych dyskusjach nie dostrzegają żadnego problemu.

"Znowu szukają problemu na siłę".

"Aktorka przyjęła rolę, więc widocznie nie uznała tego za obraźliwe".

- Takie argumenty często pojawiają się w sekcjach komentarzy pod publikowanymi materiałami.

The former assistant’s new assistant. Watch a new clip from The Devil Wears Prada 2 and experience the film only in theaters May 1. Get tickets now: https://t.co/BJd5wLTnLS pic.twitter.com/f2w0NWr8q5— 20th Century Studios (@20thcentury) April 16, 2026

Kiedy polska premiera filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2" z Meryl Streep?

Fani doczekali się wielkiego powrotu bezwzględnej Mirandy Priestly. Dokładnie dwadzieścia lat po wydarzeniach kształtujących ówczesną popkulturę znane postaci ponownie krzyżują swoje drogi w luksusowych biurach nowojorskiego magazynu Runway. Na ekranie po raz kolejny pojawią się Emily Blunt, Stanley Tucci, Anne Hathaway oraz Meryl Streep. Aktorzy przypomną publiczności, że ambicja i dążenie do perfekcji w świecie wielkiej mody zawsze słono kosztują. Stanowisko reżysera ponownie objął David Frankel, natomiast za stworzenie scenariusza odpowiada Aline Brosh McKenna. Polska premiera kinowa kontynuacji została zaplanowana na 1 maja.

