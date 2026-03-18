Kim jest Jasper? Wiek, wzrost, rodzina i wykształcenie Kacpra Porębskiego z "Tańca z Gwiazdami"

Kim jest Jasper? Kariera i popularność

Jasper, czyli Kacper Porębski, to influencer, tiktoker, youtuber i osobowość medialna. Popularność zdobył dzięki krótkim, spontanicznym i humorystycznym filmom publikowanym w social mediach. Jego treści mają charakter lifestylowy - pokazuje codzienne życie, zakupy, podróże i momenty pełne autentycznych reakcji, które stały się jego znakiem rozpoznawczym. Właśnie ta "naturalność" przyciągnęła do niego miliony widzów.

Z czasem Jasper zaczął wychodzić poza internet. Wystąpił m.in. w programach typu reality show, takich jak: "Good Luck Guys", "Eksperyment: Odsiadka" czy "Taniec z Gwiazdami". Spróbował też swoich sił w dubbingu - użyczył głosu w produkcjach takich jak "Garfield" czy "Noc w zoo".

Jasper - wiek, wzrost, znak zodiaku

Kacper Porębski urodził się 31 lipca 2003 roku w Łodzi, co oznacza, że w 2026 roku skończy 23 lata.

wzrost: ok. 178 cm

waga: ok. 72 kg

znak zodiaku: Lew

Jasper - związki, chłopak, życie prywatne

Jasper otwarcie mówi o swojej orientacji i jest jedną z bardziej rozpoznawalnych osób LGBTQ+ w polskim internecie. W przeszłości był w głośnym związku z influencerem Piotrem Charazińskim. Para dokonała wspólnego coming outu, co odbiło się szerokim echem w mediach. Ich relacja zakończyła się w 2022 roku. Obecnie Jasper nie potwierdził publicznie nowego związku i wyraźnie chroni swoje życie prywatne.

Gdzie mieszka Jasper?

Jasper pochodzi z Łodzi, z którą nadal jest silnie związany. W 2024 roku przeprowadził się do Warszawy. W 2025 roku pomógł dziadkowi wykupić mieszkanie komunalne w Łodzi, czym naraził się politykom i sprawił, że sprawa ta trafiła do mediów. Dodatkowo w 2025 roku poinformował o zakupie domu.

Jasper w "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami"

Jednym z najgłośniejszych momentów w jego karierze jest udział w 18. edycji programu "Taniec z Gwiazdami". Jego partnerką taneczną została Daria Syta. Jasper przyznał, że wcześniej nie miał profesjonalnego doświadczenia tanecznego, co czyni jego udział jeszcze bardziej interesującym dla widzów.

Jasper - Instagram, TikTok

Jasper działa w mediach społecznościowych pod nickiem @jasperrr55 i osiąga ogromne zasięgi:

TikTok: ok. 3 mln obserwujących

Instagram: ponad 400 tys.

Działalność w mediach społecznościowych pozwala mu spełniać marzenia. Jednym z nich był występ w "Tańcu z Gwiazdami"

Skąd Jasper ma pieniądze? Majątek i współprace

Jasper zarabia głównie dzięki:

współpracom reklamowym

kampaniom influencerskim

działalności w social mediach

Znany jest też z zamiłowania do luksusu. Posiada m.in.:

Mercedesa klasy G ("Gertruda")

Teslę Model 3 ("Żanetka").

Jasper a społeczność LGBTQ+

Jasper nie ukrywa, że chce wpływać na zmianę podejścia Polaków do osób LGBTQ+. Jego działalność w sieci ma nie tylko charakter rozrywkowy, ale też społeczny. Otwarcie mówi o swoich doświadczeniach, wsparciu ze strony najbliższych oraz trudnościach związanych z coming outem. Dzięki temu stał się ważnym głosem młodego pokolenia.

Jasper - wykształcenie i początki

Kacper Porębski ukończył szkołę średnią w Łodzi. Nie zdecydował się na studia - postawił na rozwój w internecie. To właśnie konsekwencja i autentyczność sprawiły, że jego kariera nabrała tempa.

Fenomen Jaspera - skąd jego popularność?

Kacper Porębski nie jest "typowym influencerem" - i właśnie to działa na jego korzyść. Jego sukces nie opiera się wyłącznie na estetycznych zdjęciach czy idealnym wizerunku, ale na autentyczności. Jasper zbudował swoją markę na spontaniczności i… niewiedzy, którą pokazuje bez wstydu. Jego reakcje na codzienne sytuacje - jak ceny mieszkań, koszty kredytu czy proste życiowe decyzje - stały się viralowe, bo widzowie widzą w nich coś prawdziwego.

Duże znaczenie ma też kontrast: z jednej strony luksus (samochody, zakupy, życie na wysokim poziomie), z drugiej - naturalność i brak "pozowania". To właśnie połączenie autentyczności, kontrowersji i charyzmy sprawia, że jego treści osiągają milionowe zasięgi.

Jasper w 2026 - co robi teraz?

Rok 2026 może być przełomowy dla kariery Jaspera. Influencer bierze udział w 18. edycji programu "Taniec z Gwiazdami", gdzie występuje w parze z Darią Sytą. Choć wcześniej nie miał doświadczenia tanecznego, już od pierwszych odcinków wzbudza duże zainteresowanie widzów. Jego występy są szeroko komentowane w sieci — zarówno przez fanów, jak i krytyków.

Jasper – najczęściej zadawane pytania (FAQ)

