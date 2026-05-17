Eurowizja 2026: Wiemy, jak głosowano na Szemplińską w półfinale. Znamy WYNIKI

To wiemy o Eurowizji 2026

Wiedeń gości 70. Konkurs Piosenki Eurowizji, ale jubileusz upływa pod znakiem kryzysu i politycznych napięć. Wiener Stadthalle gości zaledwie 35 krajowych delegacji, co stanowi najgorszy wynik frekwencyjny od 2004 roku. Za drastyczny spadek liczby uczestników odpowiada wspólny bojkot grupy państw, w tym Irlandii, Holandii i Hiszpanii. Oficjalnym powodem wycofania się tych krajów z imprezy jest ich brak zgody na dopuszczenie reprezentacji Izraela do udziału w tegorocznej edycji.

Alicja Szemplińska kolejny raz na Eurowizji

Start Alicji Szemplińskiej w Austrii to dla polskich fanów moment symboliczny, kończący jej pechową historię z konkursem. Piosenkarka, po odwołanej edycji w 2020 roku i przegranych eliminacjach w roku 2023, ostatecznie reprezentuje nasz kraj z mroczną kompozycją „Pray”. Alicja podkreśla, że utwór w klimacie gospel w pełni oddaje jej artystyczną duszę. Sukces w półfinale sprawił, że Polska znalazła się na szczycie list bukmacherskich, a Alicja wymieniana jest jako główna faworytka do wysokiej pozycji w końcowej klasyfikacji.

Alicja Szemplińska przed wylotem na Eurowizję 2026

Eurowizja 2026: oto wyniki Alicji Szemplińskiej w półfinale!

Chwilę po finale EBU przekazało szczegółowe wyniki nie tylko z finału, ale również z półfinału Eurowizji. W ten sposób poznaliśmy punkty, które otrzymała Alicja Szemplińska.

Łącznie od jury Szemplińska otrzymała 137 punktów. Telewidzowie/fani online przyznali jej 110 punktów. Alicja Szemplińska łącznie uzyskała 247 punktów i zajęła 2. miejsce w półfinale.