Eurowizja 2026: Wiemy, jak głosowano na Szemplińską w półfinale. Znamy WYNIKI

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-05-17 3:09

Eurowizja 2026 już za nami. W austriackim Wiedniu Polskę reprezentowała utalentowana wokalistka Alicja Szemplińska z utworem "Pray". Chwilę po finale poznaliśmy szczegółowe wyniki z półfinału. Które miejsce zajęła tam Alicja Szemplińska? Kto na nią głosował? Lubiło ją jury czy widzowie? Sprawdź WYNIKI

To wiemy o Eurowizji 2026 

Wiedeń gości 70. Konkurs Piosenki Eurowizji, ale jubileusz upływa pod znakiem kryzysu i politycznych napięć. Wiener Stadthalle gości zaledwie 35 krajowych delegacji, co stanowi najgorszy wynik frekwencyjny od 2004 roku. Za drastyczny spadek liczby uczestników odpowiada wspólny bojkot grupy państw, w tym Irlandii, Holandii i Hiszpanii. Oficjalnym powodem wycofania się tych krajów z imprezy jest ich brak zgody na dopuszczenie reprezentacji Izraela do udziału w tegorocznej edycji.

Alicja Szemplińska kolejny raz na Eurowizji 

Start Alicji Szemplińskiej w Austrii to dla polskich fanów moment symboliczny, kończący jej pechową historię z konkursem. Piosenkarka, po odwołanej edycji w 2020 roku i przegranych eliminacjach w roku 2023, ostatecznie reprezentuje nasz kraj z mroczną kompozycją „Pray”. Alicja podkreśla, że utwór w klimacie gospel w pełni oddaje jej artystyczną duszę. Sukces w półfinale sprawił, że Polska znalazła się na szczycie list bukmacherskich, a Alicja wymieniana jest jako główna faworytka do wysokiej pozycji w końcowej klasyfikacji.

Alicja Szemplińska przed wylotem na Eurowizję 2026

Eurowizja 2026: oto wyniki Alicji Szemplińskiej w półfinale! 

Chwilę po finale EBU przekazało szczegółowe wyniki nie tylko z finału, ale również z półfinału Eurowizji. W ten sposób poznaliśmy punkty, które otrzymała Alicja Szemplińska.

Łącznie od jury Szemplińska otrzymała 137 punktów. Telewidzowie/fani online przyznali jej 110 punktów. Alicja Szemplińska łącznie uzyskała 247 punktów i zajęła 2. miejsce w półfinale. 

Alicja Szemplińska Finał Eurowizja 2026
Galeria zdjęć 25
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

EUROWIZJA 2026
ALICJA SZEMPLIŃSKA