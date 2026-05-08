Tak mieszka Gamou Fall. Przystojniak z "Tańca z Gwiazdami" nie otacza się luksusem. Sami zobaczcie!

Gamou Fall nagle stał się gwiazdą

Gamou Fall od początku programu zachwycał nie tylko wyglądem, ale też ogromną charyzmą i talentem. W parze z Hanną Żudziewicz z odcinka na odcinek prezentował coraz bardziej spektakularne układy. Jurorzy byli pod ogromnym wrażeniem jego koordynacji i scenicznej energii. Sam Gamou przyznawał, że choć wcześniej nie miał wiele wspólnego z tańcem, sportowe doświadczenie bardzo mu pomogło.

Prawdziwy przełom nastąpił jednak podczas gorącego paso doble zatańczonego z Magdaleną Tarnowską po niespodziewanej zamianie par. Występ wywołał prawdziwą burzę emocji! Publiczność i jurorzy nagrodzili tancerzy owacją na stojąco, a Krzysztof Ibisz miał nawet uronić łzę. Iwona Pavlović była tak zachwycona, że chciała przyznać swoją pierwszą 20. Widzowie od razu okrzyknęli ten taniec historycznym występem programu.

Zobacz także: Gamou Fall chudnie w oczach. Aktor zdradził, ile stracił na wadze

Internauci go uwielbiają

Internet oszalał na punkcie Gamou Falla. W mediach społecznościowych pojawiły się tysiące komentarzy zachwyconych fanów. Widzowie pisali wprost, że aktor jest objawieniem tej edycji i udowodnił, że "Taniec z Gwiazdami" nie jest wyłącznie konkursem popularności. Sam zainteresowany podchodzi jednak do całego zamieszania z dystansem. W wywiadach podkreśla, że stara się nie brać do siebie ani zachwytów, ani krytyki i chce po prostu dobrze bawić się programem.

Mam taką zasadę, że tych pochlebnych rzeczy nie biorę sobie do głowy, a tych nieprzychylnych do serca. To jest zawsze bardzo miłe, gdy ktoś o tobie dobrze mówi, ale jest zadanie do wykonania, ja świetnie bawię się tym programem. Nie chcę po prostu gdzieś z tyłu głowy mieć tej łatki, bo to mnie donikąd nie zaprowadzi - powiedział w rozmowie z Eską.

Zobacz także: To on wygra "Taniec z gwiazdami"? Widzowie nazywają go objawieniem. Gamou Fall odniósł się do komentarzy

Jak mieszka?

Gamou jest skromny i nie gwiazdorzy, skromne jest też lokum, w którym mieszka na co dzień. Na jego instagramowym profilu można znaleźć kilka zdjęć mieszkania, które stanowi też tło dla części nagrań, jakie zamieszcza w sieci. Nie ma mowy o luksusach, wręcz przeciwnie. Jest przyjemnie, przytulnie i bardzo domowo. Zobaczcie w naszej GALERII.

Zobacz także: Małżeństwo zmierzy się w finale "Tańca z Gwiazdami". Tak zareagowali na wyjątkową sytuację

Zobacz więcej zdjęć. Gdzie była bielizna? Julia Suryś w "Tańcu z Gwiazdami" sprawiła, że wszyscy patrzyli na JEDNO

Adam Zdrójkowski chce poprowadzić "Taniec z Gwiazdami"! Fajny byłby wpis do CV?

27