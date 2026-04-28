Gamou Fall zachwycił widzów i ma szansę na zwycięstwo. Tak zareagował na lawinę komplementów

Kiedy Gamou Fall dołączał do wiosennej odsłony "Tańca z gwiazdami", był zdecydowanie najmniej rozpoznawalną osobą w całej stawce. Początkowe informacje o udziale 34-latka wywołały zresztą w sieci falę złośliwych uwag. Sytuacja uległa diametralnej zmianie, gdy model udowodnił swój ogromny talent i zaangażowanie na parkiecie. Jego brawurowe paso doble, zatańczone wspólnie z Magdaleną Tarnowską, na stałe przeszło do historii telewizyjnego formatu. Aktor postanowił przekuć to ogromne zainteresowanie w coś pożytecznego i przekazał swoje słynne bolero na aukcję charytatywną. Z humorem przyznał jednak, że strój niezwykle przypadł mu do gustu i sam planuje wziąć udział w jego licytacji.

Gamou Fall faworytem programu "Taniec z gwiazdami"

Podczas rozmowy z portalem Eska.pl uczestnik odniósł się do opinii internautów widzących w nim murowanego zwycięzcę i największe odkrycie obecnego sezonu. Gamou Fall z nieskrywaną wdzięcznością podchodzi do tak pozytywnych głosów na swój temat. Aktor stara się jednocześnie zachować zdrowy dystans do wszystkich komplementów, które słyszy przed naszymi kamerami.

Reakcja Gamou Falla na internetowe pochwały

Widzowie "Tańca z gwiazdami" coraz częściej określają 34-latka mianem absolutnego fenomenu tej edycji. Sam zainteresowany traktuje jednak takie określenia z dużym spokojem. W trakcie wywiadu zaznaczył wyraźnie, że unika nadmiernego skupiania się zarówno na słowach uznania, jak i na krytyce. Jego głównym celem pozostaje rzetelna praca na sali treningowej oraz czerpanie maksymalnej radości z udziału w produkcji.

Wiesz co, ja staram się na nie nie zwracać uwagi. Mam taką zasadę, że tych pochlebnych rzeczy nie biorę sobie do głowy, a tych nieprzychylnych do serca. To jest zawsze bardzo miłe, gdy ktoś o tobie dobrze mówi, ale jest zadanie do wykonania, ja świetnie bawię się tym programem. Nie chcę po prostu gdzieś z tyłu głowy mieć tej łatki, bo to mnie donikąd nie zaprowadzi. Porozmawiamy o tym po programie, o! - powiedział w rozmowie z Eską.

TzG Gamou Fall, Hanna Żudziewicz