Dua Lipa niespodziewanie odwiedziła Polskę. To pierogi zachwyciły ją najmocniej

Dua Lipa doceniona przez polską publiczność

Brytyjska wokalistka należy do ścisłej czołówki najbardziej wpływowych artystek współczesnej sceny popowej. Zwieńczeniem jej trzech niezwykle popularnych projektów wydawniczych był występ podczas festiwalu Open'er 2024, który okrzyknięto największym wydarzeniem całej tej imprezy. Piosenkarka z sukcesem wynagrodziła polskiej publiczności rozczarowanie sprzed dwóch lat, kiedy to gwałtowne załamanie pogody zmusiło organizatorów do odwołania jej koncertu dosłownie na moment przed wejściem na scenę.

Dua Lipa w Warszawie. Fani zapytali o koncerty w Polsce

Miłośnicy talentu artystki nie kryli smutku z powodu ominięcia naszego kraju na trasie promującej album "Radical Optimism". Pewna wielbicielka zwróciła jej na to uwagę podczas niedawnego widowiska w Pradze, gdzie na scenie u boku Brytyjki pojawiła się gościnnie Ewa Farna. Mimo braku oficjalnych występów piosenkarka postanowiła nadrobić zaległości i zaledwie kilka dni temu zameldowała się w naszej stolicy. Jak wskazują nieoficjalne doniesienia wokalistka przyleciała do Warszawy w celu nakręcenia spotu reklamowego. W przerwach od pracy artystka chętnie spacerowała po mieście i testowała rodzime specjały kulinarne na czele z tradycyjnymi słodkościami oraz pierogami.

Dua Lipa poleca polskie pierogi na swoim Instagramie

Pobyt w Polsce ewidentnie przypadł gwieździe do gustu i postanowiła ona podzielić się swoimi wrażeniami z fanami w internecie. Na swoim instagramowym profilu opublikowała obszerną galerię zdjęć z warszawskich spacerów oraz opowiedziała o wycieczce w krótkiej relacji wideo. Autorka przeboju "Levitating" nie mogła wyjść z podziwu dla wyśmienitego smaku polskich pierogów. Uwagę internautów przykuły również udostępnione przez wokalistkę kadry przedstawiające popularne nad Wisłą cukierki wyprodukowane przez firmę Wedel.

