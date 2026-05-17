Tak zmieniła się Zofia Zborowska. Jej metamorfoza zaskakuje

Pamiętacie ją jeszcze jako małą dziewczynkę z filmu "Złoto dezerterów"? Dziś Zofia Zborowska to dojrzała kobieta, ikona stylu i jedna z najpopularniejszych postaci polskiego show-biznesu. Przez lata na naszych oczach przechodziła niezwykłą metamorfozę, a jej styl ewoluował razem z kolejnymi rolami i życiowymi zakrętami.

Od artystycznego luzu po eleganckie kreacje na czerwonym dywanie. Każdy etap jej kariery miał swoje odbicie w wizerunku. Jak zmieniała się przez te wszystkie lata? Ta podróż w czasie może was zaskoczyć.

Zofia Zborowska-Wrona nie miała forów na studiach. Córka legendy bez protekcji!

Skazana na sukces? Jej start wcale nie był oczywisty

Wydawało się, że jako córka Wiktora Zborowskiego i Marii Winiarskiej miała ułatwiony start. Aktorstwo było w jej DNA, ale Zofia od początku chciała udowodnić, że ma do zaoferowania znacznie więcej niż tylko znane nazwisko. Mało kto wie, że była potrójną mistrzynią Polski w stepowaniu i trenowała dziesiątki dyscyplin, od szermierki po snowboard.

Na ekranie zadebiutowała już w 1998 roku, jednak na poważnie zainteresowała się aktorstwem jako nastolatka. Ukończyła prestiżową Akademię Teatralną w Warszawie, a warsztat szlifowała nawet w Instytucie Lee Strasberga w Los Angeles. Od początku mierzyła wysoko.

Ten program był trampoliną. Wtedy usłyszała o niej cała Polska

Przełomem w jej karierze okazał się rok 2015. To właśnie wtedy wzięła udział w programie "Twoja twarz brzmi znajomo", gdzie dotarła aż do finału. Jej talent wokalny i aktorskie umiejętności transformacji sprawiły, że zyskała ogromną sympatię widzów i udowodniła swój wszechstronny talent.

Nagle przestała być tylko "córką znanych aktorów". Stała się samodzielną gwiazdą, której kroki zaczęły śledzić media w całej Polsce. Ten jeden występ otworzył jej drzwi do największych produkcji i ugruntował jej pozycję w branży.

Otwarcie mówiła o chorobie. Jej odwaga inspiruje

Zofia Zborowska nigdy nie bała się trudnych tematów. Jako jedna z pierwszych publicznie mówiła o walce z depresją, przełamując tabu. W 2021 roku, będąc w ciąży, podzieliła się informacją o zdiagnozowaniu u niej czerniaka, którego na szczęście udało się usunąć.

Jej odwaga i szczerość zostały docenione. W 2017 roku fani przyznali jej tytuł "Idola publiczności", dzięki czemu odcisnęła dłoń na Promenadzie Gwiazd w Międzyzdrojach. Z kolei w 2025 roku platforma Netflix powierzyła jej i mężowi prowadzenie polskiej edycji światowego hitu "Love Is Blind".

Miłość u boku sportowca. Stworzyli jeden z najgorętszych związków

Jej życie uczuciowe od lat budziło zainteresowanie mediów. Po głośnym związku z kompozytorem Radzimirem Dębskim, szczęście odnalazła u boku siatkarza Andrzeja Wrony. Para wzięła ślub w 2019 roku, szybko stając się jednym z najbardziej lubianych duetów w polskim show-biznesie.

Dziś są dumnymi rodzicami dwóch córek: Nadziei (ur. 2021) i Jaśminy (ur. 2024). Macierzyństwo, jak sama przyznaje, całkowicie ją odmieniło i stało się najważniejszą rolą w jej życiu, co często podkreśla w mediach społecznościowych.

Zaraz skończy 39 lat. Zobacz, jak Zofia Zborowska wygląda dzisiaj

17 maja 2026 roku Zofia Zborowska-Wrona skończy 39 lat. Z dziewczyny stawiającej pierwsze kroki w branży filmowej stała się świadomą artystką, żoną i matką, która inspiruje tysiące kobiet w całej Polsce. Wciąż jest aktywna zawodowo, a w samym 2026 roku oglądamy ją w serialu "Młode gliny" i już wkrótce zobaczymy w filmie "Jak żyć, żeby nie zwariować".

Jak bardzo zmieniła się od czasów debiutu? Które stylizacje zapisały się w historii? Zapraszamy do naszej galerii, w której zebraliśmy jej archiwalne i najnowsze zdjęcia. Ta podróż w czasie jest naprawdę fascynująca.