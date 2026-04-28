Córki zrobiły im niespodziankę na 50. "bolesną" rocznicę ślubu. Obłędny tort i wzruszające chwile u Zborowskich

Wiktor Zborowski i Maria Winiarska od lat uchodzą za jedną z najbardziej trwałych par polskiego show-biznesu. Ich historia zaczęła się jeszcze w czasach studenckich, gdy oboje byli na początku swojej drogi i pewnie nie zakładali jeszcze, że wspólne życie rozpisze się aż na pięć dekad. Dziś ten imponujący staż robi wrażenie nie tylko dlatego, że mowa o znanych nazwiskach. Bardziej dlatego, że w ich opowieści nie ma papierowej idealności.

Sam Zborowski mówił wprost, że gdyby nie marzenie o aktorstwie, nie poznałby kobiety, która "uczyniła i wciąż czyni moje życie piękniejszym". To jedno z tych zdań, które w podobnych historiach wybrzmiewają mocniej niż najbardziej efektowne gesty. Bo nie chodzi tylko o jubileuszowy obrazek, ale o świadomość wspólnie przeżytego czasu – długiego, gęstego od emocji, codziennych spraw i momentów, które nie zawsze musiały być łatwe.

Małżeństwo Zborowskich to nie była bajka bez zgrzytów

Być może właśnie to sprawia, że historia Wiktora Zborowskiego i Marii Winiarskiej tak dobrze się broni. Oni nigdy nie sprzedawali swojego małżeństwa jako idealnej pocztówki. Przeciwnie – przyznawali, że "iskry latały", że zdarzały się kłótnie, napięcia i różnice zdań. Tyle że zamiast budować wokół tego dramat, mówili raczej o sposobie, w jaki przez lata nauczyli się wracać do rozmowy.

W ich podejściu jest coś bardzo staromodnego, ale w najlepszym sensie tego słowa. Nie chodzi o teatralne poświęcenie ani o opowieść w stylu "miłość wszystko przetrzyma". Bardziej o prostą zasadę, że nie warto zamieniać chwilowej sprzeczki w trwały mur. Maria Winiarska podkreślała, że najważniejsze jest, by nie trwać długo w stanie obrazy, nawet jeśli czasem przeprosi ta osoba, która wcale nie czuła się winna. To nie brzmi jak przepis z poradnika. To brzmi jak coś sprawdzonego życiem.

50 lat razem i cała rodzinna historia w tle

W tej opowieści ważne jest też to, że ich małżeństwo od dawna nie istnieje wyłącznie w duecie. To historia całej rodziny, dobrze znanej publiczności również dzięki córkom – Hannie i Zofii. Właśnie dlatego złote gody mają w sobie coś więcej niż tylko rocznicowy blask. To moment, w którym spotykają się różne pokolenia, wspomnienia i obrazy z dawnych lat.

Nic dziwnego, że taki temat aż prosi się o archiwalne zdjęcia. Dawne kadry z początku ich wspólnej drogi, rodzinne fotografie i późniejsze publiczne wystąpienia układają się dziś w bardzo konkretną opowieść – o parze, która dojrzewała razem, starzała się razem i mimo wszystkich życiowych zakrętów pozostała przy sobie. W show-biznesie, gdzie trwałość często bywa towarem deficytowym, to naprawdę robi wrażenie.

Sekret tego małżeństwa jest zaskakująco prosty

Kiedy aktorska para słyszy pytanie o receptę na udany związek, nie ucieka w wielkie słowa. Maria Winiarska mówiła wprost, że trzeba dać drugiemu człowiekowi wolność i przestrzeń, nie kontrolować, nie sprawdzać i nie podejrzewać. Po 50 latach razem nie potrzebują już udowadniać, że są "idealni". Ich siła bierze się raczej z czegoś dużo bardziej przekonującego – z trwałości mimo zwykłych ludzkich tarć. Dlatego ten jubileusz wzrusza. Nie jest opowieścią o małżeństwie z obrazka, tylko o relacji, która przetrwała próbę czasu. A to wcale nie zdarza się tak często, nawet jeśli show-biznes bardzo lubi udawać, że wszystko zawsze wygląda pięknie.

