Władimir Semirunnij zgolił włosy i oddał swój najcenniejszy krążek. Zaskakująca decyzja medalisty

Władimir Semirunnij, wybitny medalista minionych Zimowych Igrzysk Olimpijskich, podjął nieoczekiwaną decyzję, która natychmiast wywołała ogromne poruszenie w przestrzeni medialnej. Ten popularny sportowiec postanowił osobiście odwiedzić charytatywną transmisję prowadzoną przez Łatwoganga. W geście pełnej solidarności z najmłodszymi pacjentami walczącymi z nowotworami zgolił włosy na łyso, a następnie w takim wydaniu udał się na ważną galę. Ponadto zadeklarował, że jego olimpijski medal trafi na licytację wspierającą Cancer Fighters.

Bedoes i Łatwogang ze wsparciem dla fundacji Cancer Fighters. Padły rekordowe wpłaty od internautów

Popularny muzyk Bedoes, pod wpływem osobistych doświadczeń związanych z walką jego matki o powrót do zdrowia, zdecydował się wesprzeć fundację Cancer Fighters pomagającą dzieciom z chorobami nowotworowymi. Raper stworzył utwór „Diss na raka” we współpracy z jedenastoletnią Mają, która zmaga się z białaczką. Niedługo potem influencer znany jako Łatwogang uruchomił w internecie zrzutkę dla tej samej fundacji. Jego trwająca nieprzerwanie przez dziewięć dni transmisja w serwisie YouTube zgromadziła przed ekranami wielomilionową widownię, a do warszawskiego mieszkania twórcy przybyło mnóstwo znanych osobistości chcących dorzucić swoją cegiełkę. Olbrzymi sukces tej charytatywnej inicjatywy odbił się echem na całym świecie, a zebrana kwota nieuchronnie zbliża się do astronomicznego pułapu 300 milionów złotych.

Władimir Semirunnij oddał olimpijski krążek. W ogolonej głowie poszedł na ważną uroczystość

Panczenista Władimir Semirunnij, który zdobył srebro dla Polski podczas zimowych igrzysk Mediolan-Cortina 2026, był jednym z wyjątkowych gości w kawalerce youtubera. Zawodnik o rosyjskich korzeniach postanowił dołączyć do celebrytów wspierających chore dzieci i również zrezygnował ze swoich włosów. Informację o trwającej u Łatwoganga akcji przekazała mu jego partnerka, Klaudia.

23-letni sportowiec, prezentując swoją nową, łysą głowę, pojawił się na prestiżowej gali Herosi 2026. Z uśmiechem stwierdził, że w przeszłości nosił już bardzo krótkie uczesanie, więc potraktował to jako powrót do dawnych przyzwyczajeń. Jednak to nie koniec – Semirunnij ogłosił oficjalnie, że jego drogocenny, srebrny medal zostanie wystawiony na aukcję, z której dochód zasili konto Cancer Fighters.

„Super było dołączyć do tak dobrego dzieła. Powiem szczerze, że do mnie napisało wiadomości więcej ludzi niż po igrzyskach. Naprawdę! Bardzo dużo ludzi zwróciło się do mnie. Nie wiedziałem, że taki będzie oddźwięk, a ja po prostu chciałem pomóc, dając coś od siebie” – wyznał sportowiec.

