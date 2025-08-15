Wystarczy zrobić te trzy rzeczy ze stroczkiem, a wypięknieje w oczach. Łodygi będą uginać się pod ogromnymi kwiatami

Chcesz, by Twoje storczyki zachwycały obfitym kwitnieniem? Poznaj kluczowe zasady pielęgnacji, które sprawią, że będą kwitły jak szalone.

Dowiedz się, jakie podłoże, podlewanie i nawożenie są niezbędne dla zdrowia i kwitnienia storczyków.

Odkryj, dlaczego Twój storczyk może nie kwitnąć i co zrobić, by pobudzić go do wypuszczania pąków.

Najprostszą odpowiedzią na pytanie - jak dbać o storczyki, by kwitły - jest odpowiednia pielęgnacja. Choć początkowo może wydawać się skomplikowana, to kiedy poznamy podstawy i wiemy, co lubią storczyki a czego nie, poradzimy sobie z ich uprawą dosłownie i w przenośni – kwitnąco. Orchidee czyli popularne storczyki to niewątpliwie jedne z najokazalej kwitnących roślin w naszych domach. Odmian ulubionych kwiatów naszych mam i babć jest około 40 tys. Niektóre z nich wolą stanowiska półcieniste, jak np. storczyki odmiany Phalaenopsis, a inne będą lepiej wzrastały w pełnym słońcu. Co zrobić, by cieszyły nasze oczy na dłużej?

Jak dbać o storczyki aby kwitły? Zasad numer jeden. Storczyk lubi przepuszczalne podłoże

Jeśli chcemy, by storczyki obficie kwitły musimy pamiętać o odpowiednim podłożu. Oczywiście kupując kwiaty dostajemy je w specjalnej glebie, jednak z czasem musimy je przesadzić. Podłoże do storczyków musi być wyjątkowo chłonne a zarazem przepuszczać powietrze. Dlatego najprościej będzie wybrać gotową mieszankę. Jednak, gdy chcemy sami stworzyć odpowiednie podłoże powinno się ono składać z: kory sosnowej, keramzytu i torfu. Kiedy przesadzamy storczyki łatwo jest uszkodzić korzenie. Warto je wtedy zasypać cynamonem, który ma właściwości grzybobójcze. Dzięki temu storczyk będzie zdrowy i obficie zakwitnie.

Co zrobić, aby storczyk kwitł jak szalony. Złota zasada numer 2. Podlewanie i nawożenie

Storczyk jest bardzo wymagający jeśli chodzi o podlewanie. Żeby kwiaty kwitły trzeba to robić umiejętnie. Ponieważ orchidee są bardzo narażone na gnicie korzeni, storczyk musi mieć możliwość pobierania wody z powietrza. Ustaw naczynie z wodą za doniczką - roślina sama pobierze tyle wody ile będzie potrzebowała w danym momencie. Przy bezpośrednim podlewaniu pamiętaj, by unikać całkowitego zanurzania korzeni w wodzie. Kolejną ważną sprawą przy pielęgnacji storczyków jest nawożenie. Czasami kwiaty nie kwitną przez źle dobraną odżywkę. Storczyki najlepiej nawozić specjalistycznymi preparatami, które trzeba rozcieńczyć z wodą. Ważne by zaaplikować odpowiednią ilość preparatu. Jeśli będzie go zbyt mało storczyk nie zakwitnie, zbyt dużo spowoduje jedynie rozrost korzeni. Storczyki należy nawozić 2 razy w miesiącu. Zimą zaprzestać nawożenia w ogóle. Przepis na domową odżywkę do storczyków znajdziesz tu.

Dlaczego storczyk nie kwitnie? Zastosuj zasadę numer trzy i obserwuj jak wypuszcza pąki

Jednym z powodów, przez który storczyk nie kwitnie może być zły sposób przycinania rośliny albo jego brak. Na ogół przekwitnięte kwiatostany powinno się przycinać nad trzecim pąkiem. Dzięki temu storczyki będą kwitły jak szalone. Ale uwaga! Nie wszystkie gatunki tych kwiatów lubią ten sposób pielęgnacji. W przypadku orchidei Falenopsis - czyli tak zwanej Ćmówki trzeba poczekać do całkowitego obumarcia pędów, a następnie bezpiecznie je usunąć. Kolejną przyczyną braku kwiatów na naszym storczyku może być zbyt niska temperatura i światło. Orchidee to kwiaty ciepłolubne. Idealnie jeśli ustawimy je w lekko zacienionym miejscu i w temperaturze nie niższej niż 22 °C. Trzeba też pamiętać, że storczyki są bardzo delikatne i źle znoszą przeciągi.

Niebieski storczyk. Co zrobić, by kwiaty zakwitły na niebiesko?

Niebieskie storczyki w przeciwieństwie do hortensji to sztuczny twór, którego nie da się odtworzyć. Żeby uzyskać egzotyczny niebieski kolor ogrodnicy barwią białe orchidee. To dlatego z czasem ich intensywny kolor blaknie. Jeśli storczyk zakwitnie znów, to niestety jego kwiaty nie będą już niebieskie, a białe. Na różnego rodzaju forach miłośników storczyków krąży wiele nieprofesjonalnych porad dotyczących utrzymania tej barwy kwiatów. Niektórzy sugerują podlewanie barwnikiem spożywczym lub też atramentem. Jednak żaden z tych sposobów nie jest całkowicie skuteczny. A poddając kwiaty tego typu zabiegom możemy je uszkodzić. Dlatego lepiej zaakceptować, że niebieskie storczyki są tylko na chwilę.

