Dłonie pod ochroną

Regularne stosowanie kremu do rąk to najprostszy sposób, aby zadbać o dłonie w każdych, nawet najbardziej wymagających warunkach. Formuły nowoczesnych produktów łączą składniki nawilżające, regenerujące i kojące, dzięki czemu skóra szybko odzyskuje gładkość i miękkość, staje się odżywiona i zregenerowana. Oto dwa prawdziwe gamechangery od polskiej marki IDEE DERM: krem-opatrunek regeneracyjny i krem-kompres naprawczy.

Cel: ultraregeneracja skóry Rozwiązanie: Krem do rąk – opatrunek regenerujący do rąk skóry wrażliwej, podrażnionej, z łuszczycą i AZS

Krem do rąk – opatrunek regenerujący do rąk skóry wrażliwej, podrażnionej, z łuszczycą i AZS to prawdziwe dermokosmetyczne S.O.S. Jego bogata formuła zawiera mocznik 10%, glicerynę 20%, koktajl witamin B5, B3 i B12 oraz masło Shea i olej Canola. Taki skład sprawia, że krem skutecznie regeneruje, nawilża, łagodzi swędzenie i podrażnienia oraz przyspiesza proces regeneracji niewielkich uszkodzeń. W efekcie już od pierwszej aplikacji skóra staje się wygładzona, miękka, odżywiona i natłuszczona. Co ważne, kosmetyk szybko się wchłania, nie pozostawia tłustego filmu i zapewnia efekt bariery przed czynnikami drażniącymi. (75 ml/16,60 zł)

Cel: głębokie nawilżenie Rozwiązanie: Krem do rąk – kompres naprawczy do skóry zniszczonej, szorstkiej i pękającej

Krem do rąk – kompres naprawczy do skóry zniszczonej, szorstkiej i pękającej został stworzony specjalnie z myślą o dłoniach wymagających intensywnej regeneracji. Formuła bogata w aż 20% emolientów, 5% lanoliny, a także ceramidy, alantoinę oraz witaminy Ci E silnie nawilża, zmiękcza oraz wspiera odbudowę bariery ochronnej. Rezultat? Nawet najbardziej spierzchnięte i wysuszone dłonie ze skłonnością do łuszczenia i pękania stają się odżywione i zregenerowane, a paznokcie piękne i mocne. Krem natychmiast się wchłania, pozostawiając niewyczuwalny, ale zabezpieczający przez czynnikami drażniącymi film. (75 ml/16,60 zł)

