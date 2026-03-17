Dłonie pod ochroną

Karolina Piątkowska
2026-03-17 18:02

Nasze dłonie codziennie mierzą się z agresywnym działaniem czynników zewnętrznych, które błyskawicznie osłabiają kondycję skóry. Gdy tradycyjna pielęgnacja zawodzi, kluczem do regeneracji staje się specjalistyczne wsparcie. Odpowiedzią na te potrzeby jest nowa linia kremów do rąk IDEE DERM, opracowana przez ekspertów z Instytutu Dermokosmetyków IDEEPHARM, która przywraca dłoniom komfort i zdrowy wygląd.

Autor: IdeeDerm/ Materiały prasowe

Regularne stosowanie kremu do rąk to najprostszy sposób, aby zadbać o dłonie w każdych, nawet najbardziej wymagających warunkach. Formuły nowoczesnych produktów łączą składniki nawilżające, regenerujące i kojące, dzięki czemu skóra szybko odzyskuje gładkość i miękkość, staje się odżywiona i zregenerowana. Oto dwa prawdziwe gamechangery od polskiej marki IDEE DERM: krem-opatrunek regeneracyjny i krem-kompres naprawczy.

Cel: ultraregeneracja skóry Rozwiązanie: Krem do rąk – opatrunek regenerujący do rąk skóry wrażliwej, podrażnionej, z łuszczycą i AZS

Krem do rąk – opatrunek regenerujący do rąk skóry wrażliwej, podrażnionej, z łuszczycą i AZS to prawdziwe dermokosmetyczne S.O.S. Jego bogata formuła zawiera mocznik 10%, glicerynę 20%, koktajl witamin B5, B3 i B12 oraz masło Shea i olej Canola. Taki skład sprawia, że krem skutecznie regeneruje, nawilża, łagodzi swędzenie i podrażnienia oraz przyspiesza proces regeneracji niewielkich uszkodzeń. W efekcie już od pierwszej aplikacji skóra staje się wygładzona, miękka, odżywiona i natłuszczona. Co ważne, kosmetyk szybko się wchłania, nie pozostawia tłustego filmu i zapewnia efekt bariery przed czynnikami drażniącymi. (75 ml/16,60 zł)

Cel: głębokie nawilżenie Rozwiązanie: Krem do rąk – kompres naprawczy do skóry zniszczonej, szorstkiej i pękającej

Krem do rąk – kompres naprawczy do skóry zniszczonej, szorstkiej i pękającej został stworzony specjalnie z myślą o dłoniach wymagających intensywnej regeneracji. Formuła bogata w aż 20% emolientów, 5% lanoliny, a także ceramidy, alantoinę oraz witaminy Ci E silnie nawilża, zmiękcza oraz wspiera odbudowę bariery ochronnej. Rezultat? Nawet najbardziej spierzchnięte i wysuszone dłonie ze skłonnością do łuszczenia i pękania stają się odżywione i zregenerowane, a paznokcie piękne i mocne. Krem natychmiast się wchłania, pozostawiając niewyczuwalny, ale zabezpieczający przez czynnikami drażniącymi film. (75 ml/16,60 zł)

