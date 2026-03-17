Eyewear by David Beckham prezentuje nową kampanię okularów na sezon wiosna/lato 2026

Stworzona przez Safilo i rozwijana pod kreatywnym kierunkiem Davida Beckhama kolekcja opiera się na ponadczasowych projektach z wyczuwalnym akcentem brytyjskiej elegancji. Jak zawsze w przypadku tej marki, na pierwszy plan wysuwają się precyzja wykonania, wysokiej jakości materiały oraz charakterystyczne detale.

W sezonie wiosna/lato 2026 marka konsekwentnie rozwija swoje najlepiej sprzedające się modele z poprzednich sezonów, wzmacniając ich rozpoznawalność i delikatnie aktualizując estetykę. Wśród kluczowych modeli w kampanii znajdują się DB 7146/S oraz DB 1237- dwie sylwetki, które mocno definiują tożsamość kolekcji.

Nowy sezon przynosi także rozbudowaną ofertę metalowych oprawek, z nowymi propozycjami wpisującymi się w aktualne trendy w eyewearze – zarówno w kategorii okularów przeciwsłonecznych, jak i korekcyjnych. Lekkie konstrukcje i dopracowane proporcje łączą funkcjonalność z nowoczesnym charakterem, zachowując przy tym charakterystyczny dla marki sznyt.

Kolekcja wyraźnie zaznacza również krok w stronę premium. Wprowadzenie nowych modeli z tytanu podkreśla nacisk na innowację i najwyższą jakość materiałów, a wybrane modele zostały wyposażone także w soczewki fotochromowe. Wśród okularów przeciwsłonecznych wyróżnia się DB 7146/S z intensywnie lazurowymi szkłami - subtelne nawiązanie do świetlistego klimatu Miami, który stanowi inspirację dla kampanii.

Kolekcja pozostaje wierna swoim ikonicznym detalom, takim jak Talisman – inspirowany skrzydłami ptaka i widoczny zarówno z przodu, jak i z boku oprawek - oraz monogram DB, które od początku są znakiem rozpoznawczym marki.

i Autor: Eyewear by David Beckham/ Materiały prasowe

i Autor: Eyewear by David Beckham/ Materiały prasowe

i Autor: Eyewear by David Beckham/ Materiały prasowe