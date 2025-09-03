Storczyki rozpoczynają swój taniec z kwiatami. Podlewaj je tą domową mieszanką, a już w październiku nie nadążysz za liczeniem kwiatów

Storczyki, popularne kwiaty doniczkowe, wymagają odpowiedniej pielęgnacji, aby kwitły długo i obficie.

Kluczowe dla ich zdrowia są właściwe nawodnienie, wilgotność powietrza oraz odpowiednie podłoże.

Dowiedz się, jak przygotować domową odżywkę z żelatyny, która zapewni storczykom niezbędne składniki odżywcze.

Chcesz, by Twoje storczyki kwitły na niebiesko? Poznaj sprawdzony domowy sposób na uzyskanie tego niezwykłego koloru!

Sezon na storczyki. Podlewaj je tą mieszanką, a będą kwitły jak szalone

Storczyki to zdecydowanie najpopularniejsze z kwiatów doniczkowych. Mnogość odmian oraz kolorów kwiatów sprawia, że tak chętnie wybieramy te rośliny do domu. Storczyki, w zależności od odmiany, kwitną od jesieni aż do wiosny. Niektóre gatunki, takie jak Phalaenopsis potrafią związywać kwiatostany na starych pędach. Ogromną zaletą storczyków jest fakt, że to rośliny wieloletnie i przy odpowiedniej pielęgnacji potrafią kwitnąć długimi latami.

Orchidee naturalnie pochodzą z wilgotnych terenów Azji. Są to kwiaty, które potrzebują wysokiego poziomu nawodnienie, oraz wilgotności powietrze. W sezonie grzewczym należy zadbać o dodatkowe nawilżenie powietrze. Można to zrobić opryskując liście oraz kwiaty storczyka, albo stawiając obok doniczki miskę z wodą. Najważniejszym elementem w pielęgnacji storczyków jest odpowiednie podłoże. Potrzebują one warstwy drenażu, które będzie na spodzie doniczki. Przed posadzeniem storczyka wsyp na dno doniczki warstwę torfu, keramzytu lub kory drzewnej.

Początek jesieni to czas, w którym możesz zacząć odżywcze nawożenie kwiatów. Dzięki temu tuż przed kwitnieniem otrzymają one potrzebą dawkę substancji odżywczych. Do nawożenie orchidei możesz wykorzystać domowe odżywki. Świetnie sprawdzi się naturalny nawóz z żelatyny. Zawiera ona azot oraz białka, które wspierają wzrost oraz rozwój liści i kwiatów. Przygotowanie odżywki z żelatyny do storczyków jest bardzo proste. Rozpuść pół łyżki stołowej żelatyny w 400 ml ciepłej wody. Odstaw do wystygnięcia, a następnie przelej do butelki i rozcieńczaj roztwór w wodzie. Podlewaj nim storczyki raz na dwa tygodnie.

Co zrobić, aby storczyki kwitły na niebiesko?

W sklepach często można znaleźć storczyki z niebieskimi kwiatami. Niestety, gdy orchidea wypuszcza kolejne kwiaty to nie mają one już takiego koloru. Dzieje się tak ponieważ kwiaty storczyków bywają barwione. Jeżeli chcesz mieć niebieskie kwiaty storczyków to możesz to zrobić domowym sposobem. Najlepiej sprawdzą się w tym celu storczyki z białymi kwiatami. Barwnik wtedy mocniej złapie. Pamiętaj także, by zabieg ten przeprowadzać, gdy pojawią się pędy z zamkniętymi pąkami. Przygotuj barwnik spożywczy i rozpuść go w wodzie. Weź strzykawkę i delikatnie wstrzyknij barwnik bezpośrednio do pędu kwiatowego. W ten sposób kwiaty zostaną odpowiednio zabarwione. Pamiętaj, że jest to efekt czasowy i kolejne kwiatostany będą w kolorze naturalnym danego gatunku storczyka.