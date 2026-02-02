Ekstremalny mróz w Polsce! W domu wcale nie jest bezpiecznie. Połóż to na grzejniku, a domownicy już w 1 noc poczują się lepiej. Wiele osób o tym zapomina i cierpi

Silne mrozy i rozgrzane kaloryfery prowadzą do przesuszenia powietrza w domu, co negatywnie wpływa na zdrowie i samopoczucie.

Potężna fala mrozów przetacza się przez Polskę. Służby ostrzegają przed niebezpiecznymi warunkami pogodowymi. Należy uważać na kilkudziesięciu stopniowe mrozy i dbać o swoje zdrowie. Wiele osób zapomina, że zimą warto również zadbać o powietrze w domu. Niskie temperatury i wszechobecne zimno sprawiają, że szybko rozkręcamy grzejniki. To jednak może być pułapka, która negatywnie wpłynie na nasze samopoczucie. Nagrzane kaloryfery bezpośrednio wpływają na poziom nawilżenia powietrze. Eksperci wskazują, że w czasie wysokich mrozów w pomieszczeniach może pojawić się bardzo suche powietrze. Poziom nawilżenia powietrza powinien wynosić między 40 a 60 procent. W takich warunkach najlepiej się śpi, a także nie odczuwa się negatywnych skutków przesuszenia powietrza.

Suche powietrze negatywnie wpływa na nasze samopoczucie. Wysusza błony śluzowe. U wielu osób może pojawić się ból gardła, chrupka oraz suchość w oczach. Długotrwałe suche powietrze niszczy skórę i może potęgować objawy alergii. Pojawia się świąd oraz podrażnienie. Suche powietrze może również objawiać łupieżem u ludzi i zwierząt domowych. Takie warunki są również szkodliwe dla wielu roślin domowych. Storczyki czy skrzydłokwiaty źle znoszą suche powietrze i mogą zacząć żółknąć.

W czasie największych mrozów warto dodatkowo zadbać o prawidłowy poziom nawilżenia powietrza. Zanim sięgniesz po kupne nawilżacze przetestuj domowe sposoby. Dotyczą one przede wszystkim rozkładania mokrych tkanin na grzejnikach. Najlepiej w tym celu sprawdzą się ręczniki. Wieczorem rozłóż wilgotne ręczniki na kaloryferach. Parująca woda będzie delikatnie nawilżać powietrze. Możesz również kupić specjalne pojemniki na wodę, które montuje się zaczepione o grzejnik.

O tym nie zapominaj podczas mrozów!

Wiele osób podczas największych mrozów rezygnuje z wietrzenia mieszkania. To poważny błąd. W taką pogodę odpowiednia cyrkulacja powietrza jest bardzo ważna. Eksperci wskazują, że mieszkanie powinno wietrzyć się przynajmniej dwa razy dziennie - rano i wieczorem. Jeżeli pogoda jest słoneczna to warto również na kilka godzin wynieść na zewnątrz pościel. Mróz świetnie ją odświeży i zabije baterie, a także roztocza.