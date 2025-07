Wsypuję całą zawartość I mieszam. Genialna mieszanka, która wyżera żółte zacieki z muszli klozetowej. Po spuszczeniu wody muszla klozetowa lśni bielą niczym alpejskie szczyty

Rozsyp po ściankach muszli klozetowej. Już po 30 minutach będzie wyraźnie bielsza i bez zacieków

Czy domowe sposoby na sprzątanie znajdują zastosowanie podczas czyszczenia toalety? Okazuje się, że tak i często mogą pomóc uporać się z uporczywymi zabrudzeniami. W przypadku wnętrza muszli klozetowej najtrudniejszy do usunięcia jest kamień wytrącający się z wody, który najczęściej osadza die wokół kołnierza toalety. To trudne i niewygodne miejsca do dokładnego wyczyszczenia. Nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, ale to właśnie okolice kołnierza muszli klozetowej są największym siedliskiem zabrudzeń. Zbierają się tam bakterie, osady oraz wspomniany wcześniej kamień. Podczas czyszczenie muszli klozetowej o to miejsce należy zadbać bardzo dokładnie. Drugim, ważnym podczas sprzątania, miejsce jest odpływ. Z uwagi na fakt, że jest ono częściowo w wodzie jego wyczyszczenie nie jest łatwe. Konieczne jest dokładne wyszorowanie ścianek szczotką do WC.

Domowe sposoby na czyszczenie muszli klozetowej pomagają usunąć nagromadzony kamień oraz zacieki. Według ekspertów od naturalnego sprzątania najlepszym połączeniem to toalety będzie ocet i soda oczyszczona. Ważne jednak, aby oba ta środki stosować osobno. Wbrew obiegowej opinii wymieszanie octu z sodą oczyszczoną nie sprawi, że taka mieszanka będzie skuteczniejsza. Bedzie wręcz odwrotnie. Soda oczyszczona oraz kwasowy ocet wejdą razem w reakcję chemiczną, która zmniejszy ich czyszczące właściwości. Wytworzy się wtedy piana, który będzie miała znikome możliwości do usuwanie zabrudzeń.

Czyszcząc toaletę domowymi sposobami Warto najpierw sięgać po ocet. Wystarczy, że wlejesz 1 szklankę białego octu do muszli klozetowej, odczekasz kilka minut, a następnie szczotką do WC dokładnie wymyjesz całą powierzchnię. Kwasową formuła octu świetnie sprawdza się do rozpuszczania kamienia oraz zacieków. Dodatkowo ocet działa przeciwbakteryjne i pomoże usunąć zarazki bytujące na dnie muszli klozetowej. Po czyszczeniu muszli octem należy spuścić wodę, a następnie na ściankach oraz wokół kołnierza rozsypać soda oczyszczona. W miarę możliwości powinno się ją zostawić na około 30-60 minut, a po tym czasie dokładnie wyszorować całą muszlę klozetową. Soda oczyszczona także usunie zarazki i bakterie, a dodatkowo dukat je wybieli czyszczone powierzchnie. Usunie ona żółte plamy oraz zacieki. Tak czyszczona toaleta będzie pachnąca i lśniąca.