Wymieszaj w proporcjach 1:1, namocz gąbkę i przetrzyj brudną wannę. Wyżre wszystkie osady i zacieki, a zostawi wannę błyszczącą niczym diament. Sposób na czyszczenie wanny

Wymieszaj w proporcjach 1:1 i dokładnie przetrzyj wannę. Usunie wszystkie złogi kamienia oraz osady

Czyszczenie wanny może dla niedoświadczonych osób brzmieć trochę jak oksymoron. Bo jak czyścić powierzchnię, które z założenia mają regularny kontakt z wodą oraz mydłem. W praktyce okazuje się jednak, że czyszczenie wanny czy kabin prysznicowych jest zacięciem bardzo trudnym. W Polsce w większości gospodarstw domowych z kranu leci twarda woda, czyli taka, która zawiera duże ilości związków mineralnych wapnia oraz magnezu. Odpowiadają one za wytrącanie się kamienia, która osadza się na wszystkich elementach armatury. Kamień z wody twardnieje i narasta, ci sprawia, że jest bardzo trudny do wyczyszczenia. Również mydło pozostawiać po sobie nieestetyczne zacieki, które wcale tak łatwo nie chcą się domywać.

Do czyszczenia wanny najlepiej jest sięgnąć po domowe sposoby. Może to wydawać się zaskakujące, ale są one często o wiele bardziej skuteczne niż kupne płyny czy pasty do czyszczenia. na niewielkie osady i żółte zacieki najlepiej sprawdzi się kwasek cytrynowy. Wystarczy rozpuścić go z wodą w proporcjach 1:1, zaaplikować na największe zabrudzenia i zostawić na około 30 minut. Po tym czasie wszystko należy dokładnie zmyć. Kwaskiem cytrynowym można także wyczyścić całą wannę. Dzięki temu będzie ona lśniąca, a kamień i zacieki nie będą się osadzały. na duże zabrudzenia oraz złogi kamienia polecany jest ocet. Wykazuje on podobne działanie, jak kwasek cytrynowy, ale jest silniejszy. Ocet także mieszamy z wodą w równych proporcjach i aplikujemy za zabrudzenia. Czyszczenie wanny octem nie tylko pomoże uporać się z kamieniem i innymi zabrudzeniami, ale także będzie działało przeciwbakteryjnie.

Sposób na czyszczenie wanny, aby znów była idealnie biała. Pozbądź się żółtych zacieków

W walce z żółtymi plamami i odsadami najlepszym rozwiązaniem będzie soda oczyszczona. Wykazuje ona delikatne właściwości wybielające i bez ryzyka uszkodzenia powierzchni wanny usunie żółte zacieki. Powierzchnie wanny delikatnie zmocz, a następnie rozsyp sodę oczyszczoną. Pozostaw ją na kilka godzin, a następnie dokładnie spłucz. Już po kilku takich zabiegach wanna będzie bardziej biała i idealnie czysta.