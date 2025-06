Metoda sąsiadki Filomeny na mięciutke ręczniki. Sposób 1 plus 1 sprawi, że uprane ręczniki będą mięciutkie niczym lody Bambino. Pranie ręczników bez kupnych detergentów

Sposób na pranie ręczników, aby przez lata pozostawały miękkie. Sekret sąsiadki Filomeny

Pranie ręczników to wcale nie jest taka prosta sprawa. Ręczniki wbrew pozorom pełnią ważną funkcję w zachowaniu higieny. Z uwagi na częsty kontakt z naskórkiem oraz wilgocią mogą stanowić siedlisko bakterii oraz zarazków. Wycieranie się brudnymi ręcznikami może powodować alergie oraz stany zapalne skóry. Częste pranie nie wpływa jednak korzystnie na stan techniczny tkanin. Stają się one sztywne, nieprzyjemne w dotyku, a także coraz mniej chłonne. Pranie ręczników powinno odbywać się w możliwie jak najwyższej temperaturze. Eksperci zalecają temperaturę od 40 do 60 stopni Celsjusza. Do prania ręczników nie zaleca się stosowania płynów do płukania. Mogą one oblepiać włókna tkanin zmniejszając ich chłonność oraz miękkość. Co w takim razie stosować alternatywnie do prania ręczników, aby pozbyć się zapachów stęchlizny?

Za brzydkie zapachy ręczników w dużej mierze odpowiadają bakterie. Sekretem pachnących i mięciutkich ręczników jest odpowiednie pranie. Moja sąsiadka zawsze powtarzała, że ręczniki najlepiej się jej pierze z dodatkiem octu oraz kwasku cytrynowego. To dawna metoda, która sprawia, że ręczniki po praniu pachną i nie stają się sztywne. Pół szklanki octu wlej do komory na płyn do płukania, a pół szklanki kwasku cytrynowego wsyp bezpośrednio do bębna pralki. Dzięki temu oba te środki zadziałają na innym etapie prania. Zarówno ocet, jak i kwasek cytrynowy świetnie zmiękczają tkaniny i usuwają brzydkie zapachy. Prane w ten sposób ręczniki przez długi czas będą jako nowe. Pamiętaj jednak, że ani ocet, ani kwasek cytrynowy nie poradzą sobie z dużymi zabrudzeniami. Na tłuste plamy konieczne będzie zastosowanie klasycznych detergentów.

Kwasek cytrynowy możesz użyć także do namaczania nowych ręczników. Przed pierwszym praniem włóż ręczniki do wanny, zalej wodą i wsyp jedno opakowanie kwasku cytrynowego. Całość dokładnie wymieszaj i pozostaw na 2 godziny. Kwasek cytrynowy zmiękczy tkaniny i poprawi ich chłonność.