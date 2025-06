Znajoma mamy pracowała w "krochmalu", a teraz mówi, jak prać firanki. Dzięki dodatkowo tej popularnej przyprawy są idealnie białe i pachnące. Wybielanie firanek beż chemii

Dodaj 3 czubate łyżki do prania firanek. Koniec z pożółkłymi plamami i zapachem kurzu

Czyste firanki w dużej mierze odpowiadają za jakość powietrza w pokoju. Świeżo uprane firany i zasłony sprawiają, że lepiej się oddycha. Ma to wbrew pozorom ogromne znaczeniem. Szczególnie alergicy oraz astmatycy powinni zwracać uwagę na częste pranie firanek.

Jakość powietrza to nie jedyny argument przemawiający za regularnym praniem firanek. Są one bowiem narażone na wiele rodzajów zabrudzeń. Latem, przy otwartych oknach zbierają kurz, spaliny, a także pyłki z drzew. Na firankach osiągające także typowo domowe zanieczyszczenia, takie jak tłuszcz z smażenia oraz dym papierosowy. Firanki mogą także żółknąć od słońca. Na białym materiale pojawiają się żółte smugi oraz zacieki. Aby firanki przez długi czas zachowały biały kolor i świeży wygląd nie wystarczy klasyczne pranie z proszkiem do prania.

Podczas prania firanek przede wszystkim należy pamiętać o tym, by do bębna pralki nie wkładać innych tkanin. Z uwagi na delikatny materiał firanki powinny być pranę oddzielnie. Nie należy również przeładowywać bębna pralki. Powinien być on zapełniony w 3/4 swojej objętości. Dzięki temu wodą oraz detergent podczas prania będą mogły swobodnie przepływać pomiędzy materiałami, a tym samym skuteczniej zadziałają.

Znajoma mamy zdradziła, że do prania firanek zawsze dodaję kilka czubatych łyżek soli. Klasyczna sól kuchenna może okazać się niezwykle pomocna podczas prania firanek. Wykazuje ona silne działanie odplamiające i delikatnie dba o kolory. Sól kuchenna dodana do prania sprawi, że firanki odzyskają biały kolor. Usunie ona wszelkie żółte oraz szare plamy. Dodatkowo sol kuchenna pomoże uporać się z brzydki zapachami. Podczas oraz zniweluje nieprzyjemne aromaty i sprawi, że firanki po praniu będą białe i pachnące. Soli do prania możesz używać podczas każdego cyklu, bez obawy o uszkodzenia tkanin lub samej pralki.