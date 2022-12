Odjazdowy trik na wyczyszczenie wanny akrylowej. Kamień i żółte plamy znikną bez szorowania. Ta czyszcząco-wybielająca pasta to cudo!

Czym czyścić wannę akrylową, aby była czysta?

Przedświąteczne sprzątanie to dla wielu osób doskonała okazja, aby przeprowadzić gruntowne porządki w swojej łazience. Wówczas dokładnie czyścimy dosłownie każdy zakamarek, pozbywając się niepotrzebnych rzeczy, ale także usuwając uporczywe zabrudzenia z wanny, prysznica czy toalety. Chcemy, aby łazienka lśniła z czystości. Jednym z miejsc, w którym dość szybko pojawia się osad z kamienia czy mydła jest wanna. Jeśli chcesz, aby nie osadzał się na niej kamień i zachowała swój wygląd na długo, to pamiętaj o regularnym czyszczeniu wanny. Czym czyścić wannę akrylową? Ważne jest, aby przynajmniej raz w tygodniu myć ją specjalnymi mleczkami przeznaczonymi do tego typu powierzchni. Dzięki temu nie tylko usuniesz wszelkie zabrudzenia, ale też sprawisz, że wanna będzie lśnić przez długi czas. Jeśli na wannie pojawił się żółty osad z kamienia, to wypróbuj domową mieszankę, która bez większego problemu go usunie.

Domowy sposób na usunięcie żółtych plam i kamienia z wanny akrylowej

Żółte plamy na wannie z akrylu to najczęściej efekt wody bogatej w żelazo i kamienia. Jak usunąć żółte plamy z wanny? kamień i osad można szybko usunąć domowym sposobem. Wystarczy przygotować pastę z kwasku cytrynowego, który rozpuści kamień i wybieli powierzchnię. Wymieszaj kwasek cytrynowy z odrobiną wody, tak aby powstała gęsta pasta i nałóż ją na zabrudzone miejsca na swojej wannie. Pozostaw na 15 minut i spłucz letnią wodą. Żółte plamy i kamień zniknie z wanny, a ta odzyska swój pierwotny wygląd.

