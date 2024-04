Babciny sposob na kapustę. Dodaj sporą garść zieleniny i octu, a cała rodzina zachwyci się smakiem. Moja babcia za każdym razem tak przygotwywała kapustę wiosną

Sposób na młodą kapustę. Babciny przepis, który odmieni niedzielny obiad

Młoda kapusta to jeden z żywieniowych synonimów sezonu na warzywa i owoce. Ma niepowtarzalny smak i wiele cennych składników odżywczych. Moja babcia miała swój sekretny przepis na idealną, młodą kapustę. Jej potrawa smakowała wyśmienicie i cała rodzina zajadała się ze smakiem. Co ważne, duszona, młoda kapusta z przepisu mojej babci nie zawierała zasmażki, przez co była lekka i nie powodowała problemów żołądkowych. Sekretem młodej kapusty od mojej babci była spora ilość koperku. Na niewielkim ogniu duś kapustę, kiedy będzie miękka dodaj masło, łyżkę octu oraz dużo koperku. Tak przygotowana kapusta zachwyci Cię smakiem i aromatem.

Dlaczego warto jeść młodą kapustę

Młoda kapusta to jeden z polskich skarbów kulinarnych. Jej walory smakowe były znane już w starożytności. Dzisiaj kapusta to składnik wielu tradycyjnych potraw. Bez niej nie ma wigilijnych pierogów, bigosu oraz gołąbków. Wiosną warto jeść młodą kapustę. Ma one bardziej kruche liście i jest delikatniejsza w smaku oraz słodsza. Młoda kapusta to bogate źródło witamy C oraz witamin z grupy A oraz B. Zawiera także rutynę, wapń, magnez oraz potas. Zewnętrze liście kapusty to z kolei źródło kwasu foliowego oraz żelaza. Młoda kapusta świetnie oczyszcza i wzmacnia organizm.

Rośliny i zioła przynoszące szczęście i bogactwo