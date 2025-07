Po gwałtownych deszczach biorę i garściami sypię na trawnik. Dzięki temu trawa jest zielona i nie pojawia się na niej pleśń oraz zgnilizna. Nawożenie trawnika po ulewach

Rozsypuję to po trawniku po ulewach deszczach. Dzięki temu trawa lepiej radzi sobie z nadmierną wilgocią

Ulewne i gwałtownie deszcze pojawiające się po okresach suszu mogą niekorzystnie wpływać na rośliny w ogrodzie. Szczególnie trawnik narażony jest w wtedy na kałuże oraz zastoje wody. Po okresach suszy gleba jest wyschnięta i twarda przez to nie wchłania wody. Nadmierna wilgoć i ciepłe powietrze tworzą idealne warunki do namnażania sie chorób grzybowych. W przypadku trawnika do najczęściej występujących chorób należą:

czerwona nitkowatość,

mączniak prawdziwy,

rdza źdźbłowa

pleśń śniegowa - występująca wczesną wiosną po roztopach

Po okresach ulewnych deszcze należy odpowiednio zadbać o trawnik. Jednym z zabiegów pielęgnacyjnych trawnika wykonywanych latem jest jego nawożenie. Możesz wykorzystać do tego zwykły popiół drzewny. Wystarczy go rozdrobnić i rozsypać po trawie. Aby popiół równomierne pokrył cale połacie trawy możesz rozprowadzić go grabiami. Po wszystkim podlej trawnik niewielka ilością wody, aby substancje odżywcze szybciej wchłonęły się do gleby. Popiół drzewny zawiera wiele cennych witamin oraz minerałów, które stymulują rozrost trawy. To między innymi potas, fosfor oraz wapń, dzięki którym trawa szybciej rośnie. Dodatkowo popiół drzewny w niewielkim stopniu zakwasza glebę przyczyniając się do lepszego rozwoju wielu roślin. Poprawia on także strukturę gleby, przez co lepiej wchłania ona wodę i staje się bardziej przepuszczalna. Pamiętaj, ze wykorzystując popiół drzewny do nawożenia trawnika używaj czystego drewna. Nie może ona być lakierowane oraz zawieść innych chemicznych substancji, które mogą negatywnie wpływać na trawnik.

Jak dbać o trawnik po ulewnych deszczach? To musisz zrobić

Trawnik do długotrwałych opadach wymaga odpowiedniej pielęgnacji. Przede wszystkim należy ograniczyć ryzyko występowania ogromnych kałuż i miejsce, gdzie będzie się zbierać woda. Zadbaj o jej prawidłowy odpływ. Ważne, aby regularnie wykonywać aerację oraz wertykulację trawnika. Możesz także na trawie zrobić niewielkie dziurki, w które będzie wsiąkać nadmiar wody. Nie zapomnij usunąć opadłych liści oraz gałęzi, które mógł nanieść wiatr. Stanowią ode ryzyko rozwoju chorób grzybowych oraz pleśni.