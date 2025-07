Po ulewnych deszczach sięgam do lodówki i spryskuję tym ogórki, a są odporne na zarazę. Naturalna bariera chroni przed chorobami grzybowymi. Oprysk na ogórki

Po ulewnych deszczach sięgam do lodówki i spryskuję tym ogórki, a są odporne na zarazę

Można śmiało stwierdzić, że uprawa ogórków w Polsce zdecydowanie nie należy do najtrudniejszych zadań. Zarówno klimat, jak i gleby w naszym kraju sprzyjają tej roślinie. Niemniej jednak ogórki są roślinami wyjątkowo podatnymi na przeróżne zarazy i choroby, które w bardzo krótkim czasie mogą zniszczyć całą uprawę. Najczęściej dotykają je w okresie letnim, czyli w czasie obfitego owocowania. I jedno jest pewne - pogoda w ostatnich dniach nie sprzyja ogórkom. Częste i obfite opady deszczu sprzyjają rozwojowi chorób grzybowych na ogórkach, takich jak: mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, kanciasta plamistość czy szara pleśń. Dlatego ja zawsze po ulewnych deszczach sięgam do lodówki po ten płyn i spryskuję nim swoje ogórki, a dzięki temu od lat są odporne na zarazę i choroby.

Domowy oprysk na zarazę ogórków. Przygotowanie

Taki domowy oprysk na zarazę ogórków jest bardzo prosty w przygotowaniu, gdyż potrzebujesz do niego jedynie odtłuszczonego mleka i wody. Taki oprysk z mleka to prosty, tani i ekologiczny sposób na ochronę ogórków przed mączniakiem prawdziwym. Regularne stosowanie tego roztworu może pomóc w utrzymaniu zdrowych roślin i zwiększeniu plonów. Jak zrobić oprysk na ogórki z mleka? Najczęściej stosuje się roztwór mleka z wodą w proporcji 1:9 (1 część mleka na 9 części wody). W sytuacji, gdy zauważysz już objawy zarazy na swoich ogórkach to zastosuj roztwór 1:1 (1 część mleka na 1 część wody), ale uważaj, aby nie przypalić liści w słoneczne dni.

Jak działa oprysk z mleka na ogórki?

Oprysk z mleka chroni ogórki przed mączniakiem prawdziwym - jedną z najczęściej występujących chorób grzybowych tych roślin. Dlatego warto po ulewanych deszczach i przy dużej wilgotności powietrza stosować go regularnie, aby ochronić swoje uprawy. A jak działa ten oprysk? Białko zawarte w mleku, laktoferyna, ma właściwości antygrzybiczne, a kwas mlekowy hamuje rozwój grzybów. Mleko zawiera też pożyteczne mikroorganizmy, które mogą konkurować z patogenami grzybowymi i tym samym stymulować system odpornościowy roślin.