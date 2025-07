Takich ogórków nie używaj do kiszenia. Szybko się zepsują i będą paskudne w smaku. Sposób na kiszone ogórki jak u babci

Jak zrobić dobre małosolne i kiszone ogórki? Choć przygotowanie przetworów wydaje się banalnie proste, to nie zawsze wychodzą takie, jak byśmy chcieli. Czasami po otwarciu słoika okazuje się, że zamiast pysznych i chrupiących, ogórki są miękkie, puste w środku i nieprzyjemnie pachną. Na szczęście jest prosty sposób, by temu zapobiec.

Ogórki do kiszenia. Na co zwrócić uwagę?

Najlepsze ogórki do kiszenia pochodzą ze starych odmian. Ogórki śremskie, octopus i sonate doskonale nadają się do przetworów. Do kiszenia wybieraj niewielkie egzemplarze z wieloma wypustkami. Ważne, by były to jak najbardziej naturalne warzywa. Jeśli będą przenawożone, kiszonki szybko się zepsują. Poznasz to otwarciu słoika, kiedy poczujesz nieprzyjemny zapach.

Co zrobić, żeby kiszone ogórki nie były puste w środku?

Czasami nawet najlepsze ogórki z domowego ogródka, po ukiszeniu okazują się puste. Wszystko zależy od wilgoci. Suche lato sprawia, że warzywa tracą jędrność, bywają też gorzkie. Sprawdzonym sposobem na to, żeby sobie z tym poradzić, jest namoczenie ogórków w zimnej wodzie z dodatkiem soli. Zanim włożymy je do słoików, zostawmy je na kilka godzin w chłodnej kąpieli. Dopiero po tym czasie możemy zabierać się za robienie przetworów z ulubionego przepisu.

Ile soli do ogórków?

Ogórki małosolne i kiszone przygotowuje się tak samo, z tym że małosolne są gotowe po trzech dniach a kiszone po mniej więcej dwóch tygodniach. Dlatego nie ma różnicy w proporcjach soli i wody. Najprostszy przepis na przygotowanie solanki to łyżka soli na litr wody. Dobrze, by była to sól kamienna, a nie jodowana. Ważne też, by kisić ogórki w szklanych lub kamionkowych naczyniach.

Dlaczego ogórki są gorzkie i co z nimi zrobić?

Jedną z przyczyn goryczki w ogórkach jest susza. Dlatego przy długotrwałych upałach warto podlewać ogórki. Za gorzki smak ogórków odpowiada kukurbitacyna. Substancja chroni rośliny przed pasożytami. Dla człowieka kukurbitacyna jest bezpieczna i często jest wykorzystywana w medycynie. Wspomaga wydzielanie soku żołądkowego, pobudza trawienie, działa przeciwgrzybiczo i antybakteryjnie. Ma także działanie antynowotworowe. Jednak jej gorzki smak nie wszystkim odpowiada. Jednym ze sposobów na pozbycie się go w ogórkach jest ich ukiszenie. Jednak trzeba pamiętać, by nie używać wtedy suchych przypraw, bo te, zamiast zniwelować goryczkę, tylko ją spotęgują. Dlatego, jeśli używamy ziół, postawmy na świeże. Warto także wybierać odmiany oznaczone literą F1 np. Julian F1 lub Krak F1, które zawierają mniej goryczy.

