Dla ogórków to najważniejszy czas. Spryskuj je tym naturalnym płynem przez cały lipiec, a nie ma szans żeby dopadła je zaraza. Oprysk na ogórki

Zabezpiecz ogórki przed zarazą. Stosuj domowy oprysk przez cały lipiec

Ogórki są niestety podatne na różnego rodzaju choroby. Najczęściej atakują je w okresie letnim, kiedy panują upały i deszczowe dni, a ogórki są w fazie owocowania. Wówczas kluczowa jest szybka diagnoza i odpowiednie działania, które pozwolą nam zachować zdrowe rośliny i obfite plony. Oczywiście zdecydowanie lepiej jest zapobiegać niż leczyć, dlatego warto przez cały lipiec stosować oprysk na ogórki przeciwko zarazie i chorobom grzybowym, takim jak na przykład bardzo popularny mączniak rzekomy. Taki oprysk przeciwko grzybom na ogórkach możesz przygotować samodzielnie z naturalnych produktów. Będzie na pewno tańszy i ekologiczny. Z czego zrobić oprysk na ogórki przeciwko zarazie? Potrzebujesz drożdży i mleka. Przepis podaję poniżej.

Oprysk na ogórki przeciwko zarazie. Jak go przygotować domowym sposobem?

Jak już wspomniałam, do przygotowania oprysku na ogórki, który skutecznie zabezpieczy je przed chorobami grzybowymi i innymi zarazami, potrzebujesz jedynie drożdży i mleka. Postępuj zgodnie z instrukcją:

Rozpuść 100 g świeżych drożdży piekarskich w 10 litrach ciepłej wody. Dodaj 1 litr mleka (najlepiej tłustego). Dokładnie wymieszaj. Odczekaj godzinę, aby drożdże się aktywowały. Przecedź roztwór przez gazę lub sitko, aby uniknąć zatkania dyszy opryskiwacza. Opryskuj ogórki dokładnie, zwłaszcza dolną stronę liści.

Taki oprysk stosuj przez cały lipiec rano lub wieczorem, w pochmurny dzień, aby uniknąć poparzenia liści przez słońce. Opryskuj ogórki co 7-10 dni, aby wzmocnić ich odporność i zapobiec rozwojowi chorób. Jeśli zauważysz jakiekolwiek objawy choroby na roślinach, to przeprowadzaj opryskiwanie co 3-5 dni, aż do ustąpienia objawów.

Choroby ogórków. Objawy

Ogórki są niezwykle podatne na wszelkie zarazy i choroby. Do najczęściej występujących zalicza się:

Mączniak prawdziwy: Biały nalot na liściach.

Mączniak rzekomy: Żółte plamy na liściach, szary nalot pod spodem.

Zgnilizna twardzikowa: Wodniste plamy, biała grzybnia z czarnymi sklerocjami.

Antraknoza: Brązowe plamy z dziurami na liściach, nekrotyczne plamy na pędach i owocach.

Mozaika ogórka: Mozaikowate plamy na liściach, deformacja owoców.

Kanciasta plamistość bakteryjna: Kanciaste, wodniste plamy na liściach, małe plamki na owocach.