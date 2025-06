Wystarczy kilka psiknięć raz na 2 tygodnie, aby ochronić ogórki przed chorobami. Będą owocować jak szalone. Domowy oprysk na choroby ogórków

Jak ochronić ogórki przed chorobami? Ważne zasady pielęgnacji

Ogórki to rośliny niezwykle podatne na różnego rodzaju choroby, które mogą zniweczyć nasze ogrodnicze wysiłki. Dlatego trzeba przestrzegać kilku ważnych zasad w pielęgnacji ogórków, zwłaszcza w czerwcu, kiedy zaczynają one owocować i to właśnie wtedy potrzebują zdrowia i wzmocnienia. Przede wszystkim unikajmy sadzenia ogórków w miejscach, gdzie wcześniej rosły inne warzywa dyniowate, aby uniknąć nagromadzenia się patogenów w glebie. Ogórki najlepiej podlewać je rano lub wieczorem, unikając moczenia liści, co sprzyja rozwojowi chorób grzybowych. I co ważne - w uprawie pod osłonami zapewnijmy regularny przepływ powietrza, aby uniknąć nadmiernej wilgotności, która sprzyja rozwojowi chorób grzybowych. Warto także stosować opryski na choroby ogórków.

Oprysk na choroby ogórków. Jak go zrobić domowym sposobem?

Jednym z najskuteczniejszych oprysków przeciw chorobom ogórków jest ten przygotowany na bazie drożdży. Drożdże dostarczają ogórkom cennych składników odżywczych, które stymulują ich wzrost i rozwój. Oprysk z drożdży wzmacnia również naturalną odporność ogórków na choroby (zwłaszcza te grzybowe) i szkodniki. Do jego przygotowania potrzebujesz 100 g świeżych drożdży, 1 łyżki szarego mydła i 10 litrów ciepłej wody.

Przygotowanie oprysku na choroby ogórków krok po kroku:

Rozpuść drożdże w ciepłej wodzie. Dodaj szare mydło. Dokładnie wymieszaj, aż składniki całkowicie się rozpuszczą. Odczekaj około 1 godzinę, aby drożdże zaczęły fermentować. Przed użyciem dokładnie wymieszaj roztwór.

Wystarczy kilka psiknięć raz na 2 tygodnie, aby ochronić ogórki. Stosowanie oprysku

A jak stosować taki oprysk z drożdży na choroby ogórków? Przede wszystkim staraj się go aplikować dokładnie całe rośliny, zarówno górną, jak i dolną stronę liści. Zabieg wykonuj raz na 2 tygodnie w pochmurny dzień lub wieczorem, aby uniknąć poparzenia liści przez słońce.

Choroby ogórków. Jak rozpoznać, co zaatakowało nasze uprawy?

To właśnie choroby grzybowe stanowią najliczniejszą grupę chorób atakujących ogórki. Do najczęściej spotykanych należą:

Mączniak prawdziwy: Objawia się białym, mączystym nalotem na górnej stronie liści, pędach i ogonkach liściowych. Z czasem nalot gęstnieje, a liście żółkną i usychają. Sprzyja mu sucha pogoda z rosami.

Mączniak rzekomy: Na górnej stronie liści pojawiają się żółte, nieregularne plamy, a na dolnej stronie widoczny jest szary lub fioletowy nalot zarodników grzyba. Choroba szybko się rozprzestrzenia w wilgotnych warunkach.

Parch dyniowatych: Charakterystyczne są okrągłe, wodniste plamy na liściach, które z czasem brązowieją i wykruszają się. Na owocach pojawiają się ciemnozielone, lekko wgłębione plamy pokryte oliwkowym nalotem. Rozwojowi choroby sprzyja wysoka wilgotność powietrza i częste opady.

Zgorzel siewek: Atakuje młode siewki ogórków, powodując ich gnicie u nasady łodygi i zamieranie. Przyczyną jest najczęściej infekcja gleby przez różne gatunki grzybów.

Antraknoza: Na liściach pojawiają się okrągłe lub nieregularne, jasnobrązowe plamy z ciemniejszą obwódką. Na pędach i owocach tworzą się wgłębione, brunatne plamy z różowym lub pomarańczowym nalotem w wilgotnych warunkach.