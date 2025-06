Zamiast na włosy podlewam tą herbatką swoją lawendę. Pobudzający nawóz, który intensyfikuje kwitnienie. Sposób od sąsiadki, której lawenda zawsze kwitła najlepiej ze wszystkich

Odżywcza herbatka lawendy. Podlewaj nią lawendę przez całe lato

Lawenda to roślina z rodziny jasnotowatych. Ceniona jest przede wszystkim ze względu na swój zapach. Jest on wykorzystywany w przemyśle kosmetycznym i perfumeryjnym. Lawenda wydziela silne olejki eteryczne, których zapach skutecznie odstrasza owady oraz kleszcze. Ogrodnicy polecają sadzić lawendę w pobliżu altanek oraz tarasów.

Lawenda w ogrodzie nie ma wygórowanych potrzeb pielęgnacyjnych. Najlepiej wzrasta oraz kwitnie w zasadowej glebie o podłożu przepuszczalnym i lekko suchym. Jak każda roślina lawenda lubi być nawożona. W Polsce lawenda kwitnie od maja aż do września i właśnie w tym czasie warto stosować nawozy stymulujące wzrost oraz poprawiające podłoże. Moja sąsiadka słynie z pięknej lawendy, która co roku bujnie zakwita. Okazało się, że nawozi swoją lawendę odżywczą herbatką ze skrzypu polnego.

Nawóz do lawendy. Jak go zrobić?

Skrzyp polny, powszechnie znany chwast o bogatym składzie mineralnym, może stanowić naturalny i wartościowy nawóz dla lawendy. Herbatka przygotowana z suszonego lub świeżego ziela skrzypu jest źródłem krzemionki, potasu, wapnia i innych mikroelementów niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Regularne podlewanie lawendy rozcieńczoną herbatką ze skrzypu wzmacnia jej system korzeniowy, zwiększa odporność na choroby grzybowe oraz poprawia ogólną kondycję krzewów. Krzemionka zawarta w skrzypie wzmacnia ściany komórkowe roślin, czyniąc je bardziej wytrzymałymi na niekorzystne warunki środowiskowe, takie jak susza czy silny wiatr.

Przygotowanie herbatki ze skrzypu polnego jest proste i ekonomiczne. Wystarczy zalać suszony skrzyp gorącą wodą (proporcje około 1 łyżka suszu na 1 litr wody) i pozostawić do wystygnięcia i naciągnięcia przez kilka godzin lub całą noc. Przed podlewaniem lawendy, herbatkę należy rozcieńczyć wodą w stosunku około 1:5 lub 1:10, aby uniknąć przenawożenia. Częstotliwość nawożenia zależy od kondycji roślin i rodzaju gleby, ale zazwyczaj wystarczy stosować herbatkę co 2-4 tygodnie w okresie wegetacyjnym. Można również stosować ją jako oprysk dolistny, co dodatkowo wzmocni odporność lawendy na choroby.

Stosowanie naturalnych nawozów, takich jak herbatka ze skrzypu polnego, jest korzystne nie tylko dla samej lawendy, ale także dla środowiska. Unikamy w ten sposób wprowadzania do gleby syntetycznych substancji chemicznych, które mogą negatywnie wpływać na mikroorganizmy glebowe i jakość wód gruntowych. Regularne i umiarkowane nawożenie lawendy herbatką ze skrzypu przyczyni się do obfitego kwitnienia, intensywnego aromatu oraz zdrowego i bujnego wzrostu krzewów, ciesząc nasze zmysły pięknem i zapachem tej wyjątkowej rośliny.