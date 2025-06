Stawiam obok doniczki ze storczykiem i wyjeżdżam na urlop. Po powrocie kwiat rozkwita i wygląda jeszcze lepiej niż przed moim wyjazdem. Sposób na piękne kwiaty storczyka

Jak zabezpieczyć storczyki przed urlopem? Weź butelkę i miskę z wodą

Lato dla storczyków może być trudne. Jest to gatunek roślin pochodzący z Azji, który lubuje się w wilgoci. Orchidee do prawidłowego wzrostu oraz kwitnienia potrzebują przepuszczalnego i wilgotnego podłoża. Również liście i kwiaty potrzebują regularnego zraszania. Latem warunki pogodowe nie zawsze sprzyjają storczykom. Przede wszystkim wysokie temperatury oraz niska wilgotność negatywnie wpływają na kondycję kwiatów. Dodatkowo, sezon urlopowy sprawia, że nie zawsze są regularnie podlewane. Jeżeli planujesz dłuższy urlop i zastanawiasz się, jak przygotować storczyki to koniecznie sprawdź nasze porady.

Od kilku lat mam w domu storczyki, które regularnie kwitną. Gdy zbliża się dłuższa nieobecność to szykuje zestaw ratunkowy dla moich storczyków. To zwykła, plastikowa butelka oraz miska z wodą. Butelka służy do nawadniania kropelkowego. To sprytna metoda dostarczania kwiatom wody, gdy nie możemy ich regularnie podlewać. Wystarczy, że do butelki nalejesz wody. Ważne, aby była od przegotowana, wystudzona oraz odstana. Woda z kranu może być za twarda i posiadać liczne związki mineralne magnezu oraz wapnia, które nie będą służyły kondycji roślin. Butelkę odkręć i górą do dołu włóż do doniczki. W ten sposób woda będzie powoli aplikowana do ziemi, a kwiat będzie mógł swobodnie z niej korzystać. Ten sposób pomoże storczykom przetrwać czasowe przestoje w podlewaniu. W moich testach wyszło, że orchidea bez problemu wytrzymuje 2 tygodnie.

Kolejnym ważnym elementem przygotowania storczyków do urlopu jest zabezpieczenie wilgotności powietrza. Gdy planujemy dłuższą nieobecność to zazwyczaj zamykamy wszystkie okna. To sprawia, że powietrze w pomieszczeniach może szybko się przesuszać. Storczyki lubią dużą wilgotność powietrza dlatego też należy zadbać, by nie doszło do nadmiernego przesuszenia. W tym celu możesz zebrać storczyki razem i ustawić wokół nich miskę z wodą. To sprawi, że woda zacznie parować i delikatnie nawilżać powietrze wokół. Metoda ta pozwala na zapobiegnięcie nadmiernemu przesuszaniu się powietrza w czasie upałów latem.