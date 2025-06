Kwiaciarka zdradziła tajemnicę pielęgnacji storczyków. Zamiast wody podlewaj je tym, a zakwitną jak szalone. Podlewanie storczyków

Kwiaciarka zdradziła tajemnicę pielęgnacji storczyków

Storczyki od lat zachwycają w polskich domach swoimi barwnymi kwiatami i eleganckim wyglądem. Choć mogą wydawać się wymagające, odpowiednia pielęgnacja sprawi, że będą kwitły obficie i długo, zdobiąc nasze wnętrza. Jednym z najważniejszych zabiegów w pielęgnacji storczyków jest ich podlewanie. Tu liczy się nie tylko to, w jaki sposób to robimy i z jaką częstotliwością, ale przede wszystkim znaczenie ma woda, którą stosujemy do podlewania storczyków. Znajoma kwiaciarka zdradziła tajemnicę, czym podlewać storczyki, aby pięknie kwitły i jest to bardzo ważna zasada, której żadna posiadaczka storczyka nie powinna złamać. Otóż pod żadnym pozorem nie powinno się podlewać tych delikatnych roślin wodą prosto z kranu. Bezpieczniej jest zastąpić ją tym płynem.

Podlewanie storczyków. Wlej do doniczki zamiast kranówki, a zakwitną jak szalone

Storczyki mają swoje wysublimowane wymagania dotyczące podlewania. Chodzi tu o wodę, którą wlewamy do doniczki. Zdecydowanie odradza się podlewanie storczyków wodą prosto z kranu z dwóch powodów: po pierwsze jest ona za zimna, a po drugie - za twarda. Wybór odpowiedniej wody do jest zatem kluczowy, aby zapewnić im zdrowy wzrost i nieprzerwane kwitnienie. Do podlewania storczyków najlepiej użyć wody o temperaturze pokojowej. Oczywiście idealnym rozwiązaniem dla storczyków jest podlewanie ich deszczówką, jednak nie każdy z nas ma do niej dostęp. Dlatego do podlewania storczyków przygotowuj specjalną mieszankę wód. Wlej do konewki 200 ml wody destylowanej i dodaj do niej 50 ml wody wodociągowej. Następnie podlej tą mieszanką swoje storczyki.

Podlewanie storczyków. Zasady

Jak już wspomniałam podlewanie storczyków jest bardzo ważnym zabiegiem w pielęgnacji tych pięknych kwiatów doniczkowych. A jak często to robić i w jaki sposób, aby nie zaszkodzić roślinie?

Podlewaj je rzadko, ale obficie. Najlepiej robić to przez zanurzenie doniczki w wodzie na około 15-30 minut, a następnie odcedzenie nadmiaru wody.

Częstotliwość podlewania zależy od temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniu. Zazwyczaj wystarczy podlewać raz na 1-2 tygodnie.

Pamiętaj, że przelanie jest bardziej szkodliwe niż przesuszenie.

Storczyki lubią wysoką wilgotność powietrza. Możesz ją zwiększyć, ustawiając doniczkę na podstawce z wilgotnym keramzytem lub regularnie zraszając liście (unikaj zraszania kwiatów).

Unikaj stawiania storczyków w pobliżu grzejników.