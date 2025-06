U mnie w rodzinie tak nawozi się pomidory. 100 gramów tego wystarcza na 2 tygodnie dokarmiania pomidorów. Po tym nawozie zawsze owocują i dojrzewają

Co zrobić, aby pomidory owocowały? Domowy nawóz odżywi i sprawi, że pomidory będą soczyste

Uprawa pomidorów to marzenie wielu osób. Nic zatem w tym dziwnego, że to właśnie pomidory najchętniej wybierane są do uprawy na działkach, a nawet w donicach na balkonach. Warto jednak wiedzieć, że sadzonki pomidorów są dość kapryśne w pielęgnacji. Przede wszystkim pomidory narażone są na ataki chorób oraz szkodników. Często zdarza się, że krzaczki pomidorów atakowane są przez grzybowe choroby, takie jak mączniak lub zaraza ziemniaczana. Również szkodniki chętnie żywią się sokami pędów pomidorów. Najczęściej można na roślinach spotkać mszyce.

Pomidory do prawidłowego wzrostu oraz owocowania potrzebują odpowiedniej mieszanki wody i promieni słonecznych. Krzaczki należy regularnie podlewać. Najlepiej robić to wczesnych rankiem lub wieczorem, gdy słońce jest mniej intensywne i nie ma ryzyka poparzenia liści. Ogrodnicy wskazują, że pomidory do prawidłowej uprawy potrzebują również słońca. Optymalne będzie około 8 godzin dziennie słońca. Warto pamiętać, że nadmiar promieni słonecznych też morze działać niekorzystnie. Powyżej 16 godzin ostrego słońca dziennie może działać stresująco na rośliny. W uprawie pomidorów trzeba pamiętać również, że nie owocują one same z siebie. Potrzebne jest zapylanie, a tym samy owady zapylające. Jeżeli masz z tym problem warto w pobliżu pomidorów posadzić rośliny przyciągające zapylacze do ogrodu. Jest to między innymi lawenda, bazylia, oregano, a także słoneczniki.

Domowy nawóz do pomidorów - przepis

Ostatnim, bardzo ważnym, krokiem w uprawie pomidorów jest nawożenie. Krzaczki pomidorów najlepiej rosną w glebie żyznej, przepuszczalnej, o odczynie lekko kwaśnym (pH 5,5-6,5). Aby jeszcze lepiej kwitły i owocowały warto je również regularnie nawozić. W mojej rodzinie od pokoleń do nawożenia pomidorów sięga się po domową odżywkę z drożdży. Jest ona prosta w przygotowaniu, a rewelacyjnie odżywia rośliny. Wystarczy, że 100 gramów świeżych drożdży rozpuścisz w 10 litrach odstanej wody. Całość odstaw na 1 godzinę, a po tym czasie obficie podlej pomidory. Nawóz z drożdży stosuj raz na dwa tygodnie. Drożdże nie tylko dostarczają potrzebnych minerałów oraz witamin, ale przede wszystkim chronią rośliny przed atakami chorób grzybowych.