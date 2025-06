Rolniczka wyjawiła przepis na nawóz do pomidorów na dojrzewanie owoców. Wrzuć do wody i podlej krzaczki, a zwiększysz plony. Naturalny nawóz do pomidorów

Rolniczka wyjawiła przepis na nawóz do pomidorów na ostatnią chwilę

Pomidory w okresie owocowania potrzebują zbilansowanego dostępu do makro- i mikroelementów. Zapewniając krzaczkom dostęp do potrzebnych składników odżywczych, nie tylko gwarantujemy naszym roślinom odporność na szkodniki i choroby, ale też przyczyniamy się do bujnego owocowania i sprawiamy, że pomidory są słodkie i mięsiste. Tu kluczową rolę odgrywa potas, który jest niezwykle ważny dla gospodarki wodnej roślin, odporności na choroby i stresy, a także dla transportu cukrów do owoców. To właśnie nawóz bogaty w potas pozytywnie wpływa na jakość i smak pomidorów. Oczywiście możemy postawić na gotowe odżywki do roślin, które dostaniemy w każdym sklepie ogrodniczym. Jednak stawiając na ekologiczne uprawy, warto zastosować nawozy do pomidorów, które przygotowujemy samodzielnie w domu. Zapytaliśmy rolniczkę, czym warto odżywiać pomidory w czerwcu, kiedy dojrzewają ich owoce. Zdradziła przepis na naturalny nawóz do pomidorów, dzięki któremu ich owoce będą słodkie i mięsiste.

Naturalny nawóz do pomidorów na dojrzewanie owoców

W czerwcu pomidory są w fazie intensywnego wzrostu i zawiązywania owoców. Potrzebują więc odpowiedniego nawożenia, aby zapewnić im energię i składniki odżywcze do rozwoju. Jednym z najlepszych naturalnych nawozów do pomidorów, które warto stosować w okresie dojrzewania owoców są skórki banana. Przygotowanie nawozu ze skórek banana jest proste, tanie i ekologiczne, dlatego zamiast wyrzucać je do kosza, zalej je wodą i podlej krzaczki warzywne w ogrodzie. Jak przygotować nawóz do pomidorów na dojrzewanie owoców?

Przygotowanie nawozu do pomidorów:

Umieść skórki bananów w litrowym słoiku lub butelce. Zalej wodą. Odstaw na 2-3 dni.

Zanim zastosujesz nawóz ze skórek banana do swoich pomidorów, przecedź je, a pozostałym płyn rozcieńcz z wodą w proporcji 1:1. Dopiero tak przygotowanym roztworem podlewaj krzaczki w ogrodzie. Nawóz z bananów warto stosować w okresie dojrzewania pomidorów raz w tygodniu, a zapewnisz im odpowiednią dawkę potasu.