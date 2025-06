Letnie cięcie lawendy, gwarancją gęstych kwiatów. Zrób to w tym terminie, by zapewnić lawendzie długowieczność

Kwiaciarka ostrzegła mnie, że bez tego grudnik nie zakwitnie zimą. Musisz zadbać o to już teraz! Wystarczy 1 szklanka raz na tydzień. Nawóz do grudnika

Letnie cięcie stymuluje lawendę do wytwarzania nowych pędów, na których w kolejnym roku pojawią się kwiaty. Usuwając przekwitłe kwiatostany, roślina koncentruje energię na nowych pędach, co gwarantuje obfitsze kwitnienie w przyszłym sezonie. Regularne cięcie zapobiega także nadmiernemu rozrastaniu się lawendy i utracie zwartego, kulistego kształtu. Dzięki temu roślina prezentuje się estetycznie i nie traci swojego dekoracyjnego charakteru. Regularne cięcie, zwłaszcza letnie, pobudza do wzrostu młode pędy u podstawy rośliny, opóźniając proces zdrewnienia i przedłużając jej żywotność. Ponadto gęsta lawenda może być podatna na choroby grzybowe. Letnie cięcie, poprzez przerzedzenie rośliny, poprawia cyrkulację powietrza, zmniejszając ryzyko wystąpienia chorób.

Letnie cięcie lawendy. Kiedy i jak przeprowadzić zabieg?

Idealny moment na letnie cięcie lawendy to okres po przekwitnięciu, zazwyczaj w lipcu lub sierpniu, w zależności od odmiany i warunków pogodowych. Najlepiej poczekać, aż większość kwiatów przekwitnie i zacznie tracić kolor. Ważne jest, aby cięcie przeprowadzić w suchy, słoneczny dzień, aby rany po cięciu szybko się zagoiły. Użyj ostrych, czystych sekatorów lub nożyc do żywopłotu. Ostre narzędzia zapewnią czyste cięcie, minimalizując ryzyko infekcji.Przytnij pędy z przekwitłymi kwiatostanami tuż pod ostatnim kwiatem. Staraj się ciąć nad parą liści, aby pobudzić roślinę do wytwarzania nowych pędów. Skróć pędy o około 1/3 długości, nadając roślinie pożądany kształt. Pamiętaj, aby zachować kulisty lub owalny pokrój. Jeśli lawenda jest bardzo gęsta, możesz usunąć kilka pędów wewnątrz krzewu, aby poprawić cyrkulację powietrza. Pamiętaj jednak, że zbyt mocne cięcie może osłabić roślinę i opóźnić kwitnienie w kolejnym sezonie. Unikaj także cięcia w zdrewniałych częściach pędów. Lawenda trudno regeneruje się z takich miejscach. Po letnim cięciu warto także zasilić lawendę nawozem o niskiej zawartości azotu, aby pobudzić ją do wzrostu.

