Rozcieńcz z wodą i spryskaj ogórki w czerwcu, a żadne szkodniki się do nich nie zbliżą. Wzmocnisz je i ochronisz, aby bujnie owocowały. Domowy nawóz do ogórków

Rozcieńcz z wodą i spryskaj ogórki w czerwcu, a żadne szkodniki się do nich nie zbliżą

Uprawa ogórków w przydomowych ogródkach staje się coraz popularniejsza w Polsce. Jednak, aby cieszyć się smacznymi warzywami, trzeba dbać o nie od samego początku. Prawidłowa pielęgnacja ogórków sprawi, że ich łodygi będą mocne i grube, znakomicie poradzą sobie ze zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi, ale też wszelkimi zarazami i atakami szkodników. Jedną z podstawowych zasad w pielęgnacji sadzonek ogórków jest oczywiście ich odżywianie. Stawiając na ekologiczne uprawy, warto wykorzystać do tego domowy nawóz do ogórków, który uodporni je na choroby i ataki szkodników. Dzięki temu latem będziemy mogli napawać się obfitymi plonami i zajadać smacznymi ogórkami. Jak przygotować taki nawóz do ogórków? Potrzebujesz mleka. Rozcieńcz je z wodą i stosuj jako oprysk na ogórki w czerwcu.

Domowy nawóz do ogórków ochroni je przed szkodnikami

Jednym z naturalnych nawozów do ogórków polecanych przez ogrodników jest roztwór mleka i wody. Dzięki niemu dostarczamy roślinie wapnia potrzebnego do jej rozwoju. Taki nawóz można stosować jako oprysk, który nie tylko odżywi ogórki, ale też utworzy barierę przed grzybami i insektami. Jak go przygotować? Wymieszaj 1 litr chudego mleka z 10 litrami wody o temperaturze pokojowej. Roztwór przelej do butelki z atomizerem i spryskaj nim liście ogórków w swoim ogrodzie. Oprysk wykonuj co 7-10 dni, najlepiej rano lub wieczorem, gdy nie ma silnego słońca, a temperatura powietrza jest umiarkowana, najlepiej poniżej 25°C.

Nawóz do ogórków z mleka. Właściwości

Mleko, a konkretnie zawarte w nim białka, wykazuje działanie ochronne na rośliny. Tworzy na liściach cienką warstwę, która utrudnia rozwój grzybów i bakterii. Ponadto, mleko zawiera laktoferynę, która ma właściwości antybakteryjne i antywirusowe. Oprysk z mleka jest szczególnie skuteczny w walce z:

Mączniakiem prawdziwym: To jedna z najczęstszych chorób grzybowych atakujących ogórki. Oprysk z mleka tworzy na liściach barierę, która utrudnia rozwój grzyba.

Mączniakiem rzekomym: Kolejna groźna choroba grzybowa, która może szybko zniszczyć uprawę ogórków. Oprysk z mleka może pomóc w ograniczeniu jej rozprzestrzeniania się.

Mszycami: Mleko może działać odstraszająco na mszyce, a także utrudniać im żerowanie na roślinach.

