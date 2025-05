Pani z działu ogrodniczego w Obi zdradziła przepis na odżywkę do surfinii. Wyjmij z lodówki, wymieszaj z wodą, a surfinie będą całe w kwiatach. Domowy nawóz do surfinii stymulujący kwitnienie

Gdy mojej kumpeli zepsuła się suszarka do ubrań to nie kupowała nowej. Ze śmietnika zabrała to i tego tylko tak suszy ubrania! Bez wgnieceń na ubraniach! Sposób na suszarkę do ubrań

Surfinie to odmiana petunii ogrodowej. Nazwa tą określa się gatunki ze zwisającymi pędami. Pierwsze odmiany surfinii wyhodowali Japończycy, a dzisiaj uprawiane są już na całym świecie. W Polsce surfinie najczęściej wybierane są jako rośliny zdobiące tarasy oraz balkony. Ich zwisające kwiaty pięknie zdobią każdą przestrzeń. Surfinie długo kwitną. Mogą obsypywać kwiatami nawet do października. Aby surfinie prawidłowo rosły i zawiązywały pąki warto je zewnętrznie nawozić. Stosowanie nawozów nie tylko wzmocni układ korzeniowy i pędy, ale także ochroni surfinie przed działanie wielu chorób. Moje surfinie przez dług czas nie chciały bujnie kwitnąc. Pomogła mi pani z działu ogrodniczego w Obi. Poradziła mi, abym podlewała swoje surfinie płynną odżywką z drożdży oraz wody ryżowej. Takie połączenie to bomba witaminowa dla surfinii. Do przygotowania odżywki potrzebujesz 25 gramów świeżych drożdży, 1 litr wystudzonej wody po gotowaniu ryżu oraz 1 litr odstanej wody z kranu (najlepiej przegotowanej). Wpierw rozpuść drożdże w 1 szklance wody, a następnie dodaj pozostałe płynu. Tak przygotowaną mieszankę odstaw na kilkanaście godzin. Po tym czasie odżywka do surfinii jest gotowa. Podlewaj nią podłoże surfinii raz na siedem dni.

Tak przygotowana odżywka szybko pobudzi surfinie do wzrostu oraz kwitnienia. Same drożdże to bogactwo wielu cennych witamin i minerałów. Zawierają on duże ilości witamin z grupy B. które stymulują prawidłowy rozrost. Dodatkowe drożdże to także potas, magnez i fosfor, które są niezbędne w procesach rozrostu roślin. Woda ryżowa to również bogactwo witamin. Zawiera ona fosfor, cynk, żelazo, a także potas. Stymuluje rozwój korzeniu oraz intensyfikuje kwitnienie.

Jak pielęgnować surfinie na balkonie?

Surfinie przede wszystkim potrzebują słonecznego stanowiska, gdzie będą miały dostęp do co najmniej 6 godzin światła dziennie. Ważne jest również regularne podlewanie, szczególnie w upalne dni, ponieważ w donicach ziemia szybko przesycha. Należy jednak unikać przelania, które może prowadzić do gnicia korzeni. Dobrym rozwiązaniem jest podlewanie rano lub wieczorem, aby uniknąć poparzenia liści przez słońce.

Kluczem do obfitego kwitnienia surfinii jest regularne nawożenie. Rośliny te są żarłoczne i potrzebują dużo składników odżywczych, aby wytwarzać nowe pąki kwiatowe. Najlepiej stosować specjalne nawozy do surfinii, które zawierają odpowiednie proporcje azotu, fosforu i potasu. Ważne jest również usuwanie przekwitłych kwiatów, co pobudza roślinę do wytwarzania nowych pąków. Dodatkowo, warto regularnie przycinać pędy, aby zachować zwarty pokrój i zapobiec ogołacaniu się rośliny od dołu.