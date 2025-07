Rolnik przecierał oczy ze zdumienia, gdy zobaczył jak poradziłam sobie z zarazą ogniową jabłoni w sadzie. Zmiażdżyłam, zalałam 2 l wrzątku, a potem szybko spryskałam zaatakowane pędy i było po sprawie. Oprysk na zarazę ogniową

Rolnik przecierał oczy ze zdumienia, gdy zobaczył jak poradziłam sobie z zarazą ogniową jabłoni w sadzie

Zaraza ogniowa jabłoni (ang. fire blight) to bardzo groźna choroba bakteryjna. Atakuje nie tylko jabłonie, ale także grusze, pigwy i inne rośliny z rodziny różowatych (Rosaceae). Wywoływana jest przez bakterię Erwinia amylovora. Niestety choroba bardzo szybko się rozprzestrzenia i może prowadzić do znacznych strat w plonach, a nawet do śmierci drzewa, dlatego kiedy tylko zauważymy charakterystyczne dla niej objawy na naszych drzewach owocowych, to musimy szybko reagować. Oczywiście najskuteczniejszym sposobem na zarazę ogniową na jabłoni jest stosowanie oprysków chemicznych i usuwanie zakażonych części rośliny. Jeśli jednak zauważymy objawy tej choroby jabłoni w jej początkowym stadium, warto wypróbować domowe sposoby na zarazę ogniową jabłoni, które będą na pewno bardziej ekologiczne. Jakiś czas temu zastosowałam domowy oprysk na zarazę jabłoni, a rolnik tylko przecierał oczy ze zdumienia, gdy zobaczył jak sobie poradziłam z tą chorobą w swoim sadzie.

Oprysk na zarazę ogniową jabłoni. Jak go zrobić?

Żeby przygotować wysoce skuteczny oprysk na zarazę ogniową jabłoni potrzebujesz wody, czosnku i kurkumy. Około 4 ząbki czosnku zmiażdż, dodaj 2 łyżeczki kurkumy i zalej z 2 litrami wrzątku. Przecedź i dodaj łyżkę płynnego mydła potasowego. Tym specyfikiem obficie i najlepiej od razu spryskaj zaatakowane przez zarazę ogniową części jabłoni. Czosnek ma działanie bakteriobójcze i wspomaga naturalną ochronę roślin. Z kolei kurkuma działa bakteriobójczo i przeciwgrzybiczo, wzmagając działanie przeciw chorobom jabłoni.

Zaraza ogniowa jabłoni. Objawy

Objawy zarazy ogniowej na jabłoni różnią się w zależności od pory roku i zaawansowania infekcji. Najczęściej obserwowane to:

Kwiaty: Zwiędłe i brązowiejące kwiaty, wyglądające jak spalone.

Pędy: Młode pędy więdną i wyginają się w kształt pastorału. Zakażone pędy stają się ciemnobrązowe lub czarne, wyglądają jak spalone ogniem.

Liście: Liście na zakażonych pędach więdną, brązowieją i pozostają na drzewie.

Owoce: Na owocach mogą pojawić się ciemne, zapadnięte plamy. Młode owoce mogą zamierać i opadać.

Kora: Na pędach i pniach mogą pojawić się rany rakowe, z których wycieka lepka, bakteryjna wydzielina (eksudat).

Całe drzewo: W zaawansowanych stadiach choroby, całe drzewo może wyglądać jak spalone.