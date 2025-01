Drzewa i krzewy owocowe najlepiej przycinać na przedwiośniu, zanim rozpocznie się okres wegetacyjny. W tym okresie rośliny są w stanie spoczynku, co minimalizuje ryzyko uszkodzeń i infekcji. Jeśli taki zabieg przeprowadzimy jesienią, rośliny będą mniej odporne na mróz. Drzewa i krzewy owocowe mają różne terminy cięcia, jednak zasady są podobne.

Kiedy przycinać drzewa owocowe? Szybko chwyć za sekator, bo czasu coraz mniej. Najlepsza data na przycinanie drzew i krzewów owocowych

Jabłonie, grusze i śliwy przycina się na koniec stycznia, ewentualnie na początku lutego. W ten sposób kształtujemy koronę i usuwamy chore gałęzie. Skracamy pędy, aby pobudzić roślinę do wytwarzania nowych, które będą owocować. Wiśnie przycina się wczesną wiosną, aby uniknąć infekcji grzybowych. Na początku marca usuń chore i martwe gałęzie oraz przerzedź koronę. Z końcem stycznia lub na początku lutego przytnij także maliny, jeżyny, porzeczki i agrest. Usuń stare pędy, które owocowały w poprzednim sezonie, oraz przerzedź młode, aby zapewnić odpowiedni dostęp światła i powietrza.

Dlaczego warto przycinać drzewka i krzewy owocowe?

Usuwanie chorych, martwych i uszkodzonych gałęzi pomaga zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób i szkodników. Pobudza rośliny do wytwarzania nowych pędów, co może zwiększyć ilość i jakość owoców. Ponadto cięcie pomaga w kształtowaniu korony drzew i krzewów, co ułatwia dostęp światła i powietrza do wnętrza rośliny. Odpowiednio przycięte rośliny są łatwiejsze do pielęgnacji i zbioru owoców.

Jak przycinać drzewka i krzewy owocowe?

Do cięcia drzew i krzewów owocowych używaj ostrych i czystych narzędzi, takich jak sekatory, nożyce do gałęzi i piły ogrodowe. Dezynfekuj narzędzia przed i po użyciu, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób. Prace zacznij od usuwania chorych, martwych i uszkodzonych gałęzi. Przycinaj je tuż nad zdrowym pąkiem lub boczną gałęzią. Następnie skróć pędy, aby pobudzić roślinę do wytwarzania nowych, które będę silniejsze. Przycinaj tuż nad pąkiem skierowanym na zewnątrz, aby zapewnić odpowiedni kształt korony. Usuwaj także nadmiar pędów, dzięki temu zwiększysz dostęp światła i powietrza do wnętrza rośliny. Unikaj nadmiernego przycinania, które może osłabić drzewa i krzewy. Monitoruj rośliny po cięciu, aby upewnić się, że nie występują objawy chorób lub uszkodzeń.

