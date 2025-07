Żaden mączniak nie zaatakuje Twoich ogórków po tym oprysku. Rozrób z wodą i 3 razy aplikuj na liście, a ochronisz uprawy. Oprysk na mączniaka na ogórkach

Żaden mączniak nie zaatakuje twoich ogórków po tym oprysku

Sezon na zbieranie plonów ogórków w pełni. I choć każdy z nas pragnie cieszyć się sporymi zbiorami, to jednak o uprawę trzeba dbać, gdyż ogórki to rośliny bardzo podatne na ataki chorób i grzybów. Jedną z nich jest mączniak prawdziwy ogórka (łac. Podosphaera xanthii). To niezaprzeczalnie jedna z najgroźniejszych chorób grzybowych ogórków, która potrafi zniweczyć plony nawet najbardziej zaprawionych ogrodników. Atakuje zarówno uprawy szklarniowe, jak i polowe, a jego szybki rozwój sprawia, że bez odpowiedniej interwencji może w krótkim czasie opanować całą plantację. Z racji, że objawy mączniaka na ogórkach pojawiają się najczęściej w drugiej połowie lata, warto zabezpieczyć swoje uprawy przed tą chorobą. Pomocny będzie oprysk na ogórki, który przygotujesz samodzielnie.

Oprysk na mączniaka ogórków. Ochroni uprawę przed chorobami

W walce z mączniakiem ogórków niezastąpiona jest soda oczyszczona. To właśnie z niej przygotujesz skuteczny oprysk na mączniaka, który nie tylko zabezpieczy Twoje uprawy przed ewentualną chorobą, ale też zwalczy ją w początkowym stadium. Jak przygotować taki oprysk na mączniaka ogórków z sody oczyszczanej? Wystarczy rozpuścić 10 g sody w litrze wody. Takim roztworem spryskaj starannie liście i łodygi ogórków. Jeśli stosujesz oprysk na mączniaka zapobiegawczo to wykonuj go raz na 2 tygodnie. Z koeli, gdy wystąpiły już objawy choroby na Twoich uprawach, to opryski prowadź każdego dnia przez minimum tydzień. W przeciwieństwie do środków chemicznych roztwór z sody jest bezpieczny zarówno dla człowieka, jak i dla środowiska.

Jak rozpoznać mączniaka prawdziwego ogórka? Objawy choroby

Pierwsze objawy mączniaka prawdziwego ogórka pojawiają się zwykle w drugiej połowie lata. Charakteryzują się występowaniem białego, mączystego nalotu na górnej stronie liści. Z czasem nalot ten rozprzestrzenia się na całą powierzchnię liścia, a także na łodygi i ogonki liściowe. Porażone liście żółkną, brązowieją i w końcu usychają, co prowadzi do osłabienia rośliny i spadku plonów. W zaawansowanym stadium choroby, owoce mogą być mniejsze i gorzej wykształcone.