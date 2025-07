Rozpuszczam w tłustym mleku i spryskuję po godz. 19 róże w ogrodzie. Pozbyłam się mączniaka z róż raz na zawsze. Oprysk na mączniaka na różach

Spryskałam tym róże i pozbyłam się z nich mączniaka raz na zawsze

Róże to jedne z najchętniej hodowanych kwiatów w polskich ogrodach. Intensywne kolory pąków barwią ogrody i cieszą oko. Jednak róże, tak jak większość roślin są narażone na przeróżne choroby. Niektóre z nich, zwłaszcza te grzybowe stanowią ogromne zagrożenie dla naszych krzewów, gdyż mogą zahamować ich wzrost i kwitnienie. Jedną z takich zaraz atakujących róże jest mączniak prawdziwy, który jest wywoływany przez grzyb Sphaerotheca pannosa. To dosyć często występująca choroba na różach, która charakteryzuje się mączystym, białym nalotem na liściach. Najpierw nalot pojawia się na górnej stronie liści, pąkach, młodych pędach i kwiatach. Z czasem może pokryć całą roślinę. Z racji, że mączniak może zahamować wzrost róż, należy się go jak najszybciej pozbyć, aby ocalić te piękne kwiaty. Dlatego, kiedy zauważyłam biały nalot na liściach krzewów w swoim ogrodzie, natychmiast przygotowałam domowy oprysk na mączniaka na różach i spryskałam nim krzewy, a zwalczyłam zarazę.

Oprysk na mączniaka na różach. Rozpuszczam ten składnik w tłustym mleku

Taki oprysk na mączniaka na różach przygotowałam samodzielnie z trzech składników. Rozpuściłam 100 gramów drożdży piekarskich w 0,5 litra mleka o zawartości tłuszczu 3,2%. Następnie dałam 10 litrów wody, kilka kropli szarego mydła i zamieszałam. Oprysk na mączniaka na różach na bazie drożdży piekarskich, jest skuteczny dzięki jednokomórkowym grzybom Saccharomyces cerevisiae, które nie są groźne dla roślin, ale rozprowadzone na liściach utrudniają rozwój grzybom chorobotwórczym.

Jak stosować oprysk z drożdży na mączniaka na różach?

Drożdże tworzą na powierzchni liści cienką warstwę, która utrudnia wnikanie zarodników grzyba do wnętrza rośliny. Jak stosować oprysk z drożdży na mączniaka na różach, aby ochronić je przed zarazą? Opryskuj krzewy dokładnie, zwłaszcza spodnią stronę liści. Zabieg wykonuj wieczorem, w bezwietrzny dzień. Stosuj go co 7-10 dni, zwłaszcza w okresach wysokiej wilgotności powietrza.