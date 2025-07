Pogniotłam, dodałam mydła i opryskałam ogórki. Potworna zaraza nie poraziła plonów! Koniecznie zrób to, gdy pada dużo deszczu, a bakteryjna kanciasta plamistość ogórków nie wygra. Opryski na choroby ogórków

Niebezpieczna choroba ogórków. Bakteryjna kanciasta plamistość ogórków - objawy i występowanie

Natura lubi balans i równowagę. Ocieplenie klimatu sprawiło, że rolnicy oraz ogrodnicy coraz częściej muszą mierzyć się z suszą i problemami wynikającymi z niedoborów wody. W tym roku lato jednak zaskoczyło i wiele wskazuje, że będzie bardzo deszczowe. Uprawy roślin potrzebują wody. Bez niej nie będzie plonów, jednak nadmiar wody może być równie niepokojący. Wysoka wilgoć i ciepłe powietrze to duże ryzyko występowania chorób grzybowych w roślinach.

W przypadku ogórków za jedną z najniebezpieczniejszych chorób grzybowych pojawiających się z okresach dużych opadów uchodzi bakteryjna kanciasta plamistość. Chorobę tę wywołuje grzyb Pseudomonas syringae pv. lachrymans i może ona bardzo szybko spustoszyć całe uprawy. Bakteryjna kanciasta plamistość ogórków szybko rozprzestrzenia się z liści na inne części rośliny. Momentalnie poraża pędy oraz owoce. Objawami bakteryjnej kanciastej plamistości ogórków są geometryczne plamy na liściach. Z czasem ciemnieją i prowadzą do osłabienia tej części rośliny. W warunkach wysokiej wilgotności może pojawić się także charakterystyczny wyciek bakteryjny. Z czasem zainfekowane części rośliny pękają i powstają dziury. Bateryjna kanciasta plamistość ogórków prowadzi do osłabienia plonów oraz obumarcia roślin.

Gniotę i dodaję mydła. Naturalny oprysk na bakteryjną kanciastą plamistość ogórków!

Stosowanie oprysków to najlepszy sposób zapobiegania chorobom grzybowym ogórków. W przypadku bakteryjnej kanciastej plamistości ogórków najczęściej polecane są opryski zawierające miedzian oraz wodorotlenek miedzi. Skuteczne są także naturalne opryski na bazie sody oczyszczonej oraz drożdży piekarskich. W mojej rodzinie na grzybowe choroby ogórków stosuje się także oprysk z czosnku. Działa on jak naturalny lek eliminujący grzyby z roślin. Wystarczy rozgnieść kilka ząbków świeżego czosnku, dodać kilka łyżek szarego mydła i zalać całość wodą. Mieszankę należy odstawić na około dobę, aby wszystkie składniki dobrze się połączyły, a następnie przelać przez sito. Oprysk z czosnku należy stosować raz w tygodniu, najlepiej wieczorami. Dodatek szarego mydła sprawi, że oprysk "przylepi" się do roślin i nie spłynie za szybko.

Co robić, aby uchronić ogórków przed chorobami grzybowymi?

Stosować naturalne opryski prewencyjne.

Regularnie usuwać chwasty oraz zgniłe liście z ziemi.

Dbać, by rośliny nie rosły zbyt gęsto, a w razie potrzeby przerzedzać łodygi.

Usuwać zainfekowane liście i inne części roślin.