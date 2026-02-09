13. i 14. emerytura w 2026 roku. Jedno świadczenie dostaną wszyscy, a drugie tylko wybrani

Analiza kalendarza na 2026 rok ujawnia, że część seniorów otrzyma wypłatę trzynastki wcześniej z powodu Świąt Wielkanocnych

Próg dochodowy w wysokości 2900 zł brutto zadecyduje o tym, kto otrzyma pełną 14 emeryturę 2026

Eksperci wyjaśniają, jak zasada „złotówka za złotówkę” realnie obniży dodatkowe świadczenie dla emerytów z wyższą rentą

Wysokość 13 emerytury w 2026 roku będzie odpowiadać kwocie prognozowanej emerytury minimalnej i nie wymaga składania wniosku

13. emerytura w 2026 roku. Jaka będzie kwota i kiedy wypłata?

Dobra wiadomość dla emerytów jest taka, że zgodnie z rządowymi prognozami, wszyscy uprawnieni seniorzy otrzymają tzw. trzynastą emeryturę już w kwietniu 2026 roku. To dodatkowe świadczenie dla emerytów wyniesie około 1970,60 zł brutto, co odpowiada wysokości minimalnej emerytury po marcowej waloryzacji. Co ważne, „trzynastka” przysługuje każdej osobie, która na dzień 31 marca 2026 roku ma prawo do pobierania emerytury lub renty, niezależnie od wysokości jej podstawowego świadczenia. Pieniądze trafią na konta i do rąk seniorów automatycznie, więc nie ma potrzeby składania żadnych dodatkowych wniosków.

Kto dostanie 13. emeryturę wcześniej? Zmiany w kwietniowych terminach wypłat

Warto wiedzieć, że kwietniowy kalendarz w 2026 roku przynosi pewne zmiany w terminach wypłat „trzynastki” dla dwóch grup seniorów. Ze względu na przypadający 6 kwietnia Poniedziałek Wielkanocny, osoby, których termin wypłaty przypada na ten dzień, otrzymają pieniądze wcześniej, bo już w piątek 3 kwietnia. Podobna sytuacja dotyczy osób z terminem wypłaty na 25. dzień miesiąca. Ponieważ jest to sobota, ZUS przeleje środki dzień wcześniej, czyli w piątek 24 kwietnia. Pozostałe terminy wypłat pozostają bez zmian, a wcześniejsze przelewy to gwarancja, że to dodatkowe wsparcie finansowe dla emerytów dotrze do wszystkich na czas.

14. emerytura 2026. Jak działa próg dochodowy i zasada „złotówka za złotówkę”?

Czternasta emerytura, której wypłata planowana jest na wrzesień 2026 roku, również wyniesie około 1970,60 zł brutto. Warto jednak pamiętać, że zasady jej przyznawania różnią się od „trzynastki”. Kluczowym elementem jest tutaj próg dochodowy, ustalony na poziomie 2900 zł brutto. W praktyce oznacza to, że tylko seniorzy, których podstawowa emerytura lub renta nie przekracza tej kwoty, mogą liczyć na wypłatę „czternastki” w pełnej wysokości. W przypadku osób z wyższym świadczeniem w grę wchodzi mechanizm „złotówka za złotówkę”, który pomniejsza wysokość dodatku. Jak działa ta zasada? To proste: kwota czternastej emerytury jest obniżana dokładnie o tę samą sumę, o jaką podstawowe świadczenie przekracza próg 2900 zł. Co więcej, jeśli po takim przeliczeniu kwota „czternastki” spadnie poniżej 50 zł, świadczenie nie zostanie wypłacone w ogóle. Dotyczy to osób, których emerytura przekracza kwotę około 4871 zł brutto.

Kto nie dostanie 13. i 14. emerytury? Sprawdź listę wyłączeń

Chociaż dodatkowe świadczenia, takie jak trzynastka i czternastka, mają charakter powszechny, warto wiedzieć, że istnieją pewne wyjątki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na te pieniądze dla seniorów nie mogą liczyć sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku oraz sportowcy pobierający tzw. emeryturę olimpijską. Dodatku nie otrzymają również osoby, których wypłata podstawowego świadczenia jest zawieszona w dniu weryfikacji uprawnień. Dla zdecydowanej większości emerytów i rencistów w Polsce to dodatkowe wsparcie finansowe jest jednak w pełni gwarantowane.

