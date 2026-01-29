Ponowne przeliczenie emerytury. W tych sytuacjach ZUS może przyznać wyższe świadczenie

Dane ZUS ujawniają, że ponowne przeliczenie emerytur czerwcowych z urzędu obejmie ponad 260 tysięcy osób

Każdy dodatkowy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego może zwiększyć świadczenie nawet o 19%

Eksperci wyjaśniają, jakie dokumenty i wniosek o przeliczenie emerytury należy złożyć w ZUS

Osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego znosi wszystkie limity dochodowe dla pracujących seniorów

Kiedy ZUS może ponownie przeliczyć emeryturę? Te 3 sytuacje dają szansę na podwyżkę

Zastanawiasz się, czy twoja emerytura może być wyższa? Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek ponownie ją przeliczyć w trzech konkretnych przypadkach, co dla wielu seniorów oznacza szansę na odczuwalny zastrzyk gotówki. Dzieje się tak, gdy odnajdziesz brakujące dokumenty, udowodnisz nowe zarobki lub po prostu kontynuujesz pracę po przyznaniu świadczenia.

Pierwsza sytuacja dotyczy uzupełnienia dokumentacji, na przykład o okresach pracy, których ZUS nie uwzględnił przy pierwszym wyliczeniu. Drugą opcją jest udokumentowanie zarobków z lat przed przejściem na emeryturę lub po tym fakcie, o ile nie były one wcześniej wzięte pod uwagę. Trzeci, najczęstszy przypadek, to kontynuowanie pracy i opłacanie składek – wówczas ZUS z urzędu dokona ponownego przeliczenia świadczenia po zakończeniu roku kalendarzowego.

Ile zyskasz, pracując rok dłużej? Konkretne wyliczenia ZUS

Decyzja o odłożeniu przejścia na emeryturę nawet o rok może znacząco wpłynąć na wysokość świadczenia. Wpływ na to mają trzy kluczowe mechanizmy. Na twoje konto w ZUS wpływają dodatkowe składki, zgromadzony kapitał podlega kolejnym waloryzacjom, a statystyczna długość życia, którą przyjmuje się do obliczeń, skraca się. W efekcie ta sama kwota jest dzielona przez mniejszą liczbę miesięcy, co podnosi miesięczną wypłatę.

Dane ZUS pokazują, jak opłacalna jest ta strategia. Dla 60-latka każdy dodatkowy rok pracy to świadczenie wyższe o 3,7%, a dla 65-latka aż o 4,1%. Przykładem jest mężczyzna urodzony w 1959 roku, który odraczając emeryturę o rok (z września 2024), podniósł ją z 3882 zł do 4623 zł, czyli aż o 19,1%.

Wniosek o przeliczenie emerytury. Jakie dokumenty przygotować i gdzie je złożyć?

Aby zainicjować ponowne przeliczenie emerytury, warto złożyć w ZUS specjalny wniosek na formularzu ERPO. Po jego dostarczeniu urzędnicy mają 60 dni na wydanie decyzji. Warto pamiętać, aby do wniosku dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia lub wysokość zarobków, które wcześniej nie zostały uwzględnione. Dotyczy to także pracy w małych firmach (zatrudniających do 20 osób) sprzed 1999 roku, gdyż ZUS pomoże w potwierdzeniu tych danych na podstawie informacji o pracodawcy.

Emerytury czerwcowe do ponownego przeliczenia. Kto i kiedy dostanie podwyżkę z urzędu?

Początek 2026 roku przynosi doskonałe wiadomości dla osób, które przeszły na emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019. ZUS z urzędu, bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków, przeliczy ich świadczenia, aby zrekompensować mniej korzystne zasady waloryzacji z przeszłości. Jak wynika z informacji Zakładu, proces ten obejmie około 265 tysięcy osób, a przeciętny wzrost świadczenia wyniesie około 220 zł miesięcznie. Wszystkie sprawy związane z tym przeliczeniem mają zostać zakończone najpóźniej do 31 marca 2026 roku.

Praca na emeryturze. Kto może dorabiać bez limitu, a kogo obowiązują progi dochodowe?

Dorabianie na emeryturze jest jak najbardziej możliwe, ale zasady zależą od tego, czy osiągnęliśmy już powszechny wiek emerytalny. Seniorzy, którzy ukończyli 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni), mogą zarabiać bez żadnych limitów, a ich świadczenie nie zostanie zmniejszone ani zawieszone. Inaczej jest w przypadku osób na wcześniejszych świadczeniach, na przykład emeryturach pomostowych, które powinny pamiętać o określonych progach przychodu.

Osoby przed powszechnym wiekiem emerytalnym powinny zwrócić uwagę na progi dochodowe, które obowiązują od września 2025 roku. Przychód do kwoty 6124,10 zł brutto nie wpływa na świadczenie, zarobki w przedziale od 6124,10 zł do 11373,30 zł powodują jego zmniejszenie, a przekroczenie tej górnej granicy skutkuje zawieszeniem wypłaty. Warto też wiedzieć o uldze PIT-0 dla seniorów, którzy mimo osiągnięcia wieku emerytalnego kontynuują pracę i nie pobierają świadczenia, co zwalnia ich przychody (do 85 528 zł rocznie) z podatku dochodowego.