Kultowe seriale kryminalne z PRL-u wracają. Sprawdź, gdzie obejrzeć je za darmo

Kultowe kryminały PRL-u takie jak „07 zgłoś się” są już dostępne legalnie i za darmo w internecie

Badanie potrzeb społecznych Seniorów 2025 ujawnia, że aż 66% osób starszych z sentymentem wspomina dawne produkcje telewizyjne

Platforma TVP VOD oferuje nie tylko przygody porucznika Borewicza, ale też takie seriale jak „Kapitan Sowa na tropie” czy „Ekstradycja”

Analiza danych rynkowych potwierdza, że seniorzy stanowią kluczową grupę widzów, do której kierowana jest nowa oferta darmowych seriali online

Tęsknisz za porucznikiem Borewiczem? Zobacz, gdzie legalnie wrócisz do klasyki PRL

Z opublikowanego niedawno raportu „Badanie potrzeb społecznych Seniorów 2025” płynie jasny wniosek: aż 66% osób starszych z sentymentem wspomina dawne produkcje telewizyjne. Dla wielu ten brak dostępu do ulubionych filmów i seriali z czasów młodości to nie tylko nostalgia, ale też czynnik pogłębiający poczucie izolacji. Na szczęście Telewizja Polska usłyszała ten głos, dając ukochanym kryminałom drugie życie na ekranach. Pod koniec zeszłego roku, dokładnie 8 grudnia 2025, TVP uruchomiła na swojej platformie internetowej TVP VOD specjalny kanał „Kryminały”. Jego sercem jest blok „Stać, milicja!”, w którym można znaleźć takie perełki jak „07 zgłoś się” czy „Kapitan Sowa na tropie”. To prawdziwa gratka dla wszystkich miłośników milicyjnych zagadek z czasów PRL i odpowiedź na pytanie, gdzie oglądać stare seriale w dobrej jakości.

Gdzie legalnie i za darmo obejrzeć stare polskie seriale kryminalne?

Najważniejsza informacja dla wszystkich fanów jest taka, że dostęp do tych kultowych produkcji jest całkowicie bezpłatny i w pełni legalny. Cały katalog klasycznych polskich seriali kryminalnych z lat 70., 80. i 90. czeka na platformie streamingowej TVP VOD. Oznacza to, że te darmowe seriale online można oglądać w dowolnym momencie i bez żadnych ukrytych kosztów. Wystarczy dostęp do internetu, by powrócić do ulubionych historii na komputerze, w aplikacji na telefonie (iOS i Android) czy bezpośrednio na nowoczesnym telewizorze typu Smart TV.

Nie tylko „07 zgłoś się”. Jakie klasyki kryminalne PRL-u oferuje TVP?

Sercem nowej oferty jest bez wątpienia kultowy serial „07 zgłoś się”, emitowany w latach 1976-1989, który na stałe zapisał się w historii polskiej telewizji. W rolę niezłomnego porucznika Sławomira Borewicza wcielił się niezapomniany Bronisław Cieślak, a produkcję uświetniła prawdziwa plejada gwiazd, w tym Barbara Brylska i Piotr Fronczewski. Całości dopełnia charakterystyczna muzyka z legendarnym już utworem „Przed nocą i mgłą”. Ale przygody porucznika Borewicza to nie wszystko. W ofercie kanału „Kryminały” czekają też inne perełki, takie jak „Przygody psa Cywila” czy „Kapitan Sowa na tropie”. Platforma TVP VOD sięga również po nieco nowsze, ale już uznawane za klasykę, produkcje. Wśród nich znajdziemy chociażby „Ekstradycję” z Markiem Kondratem, czyli wciągający serial sensacyjny, który doskonale oddaje realia polskiej transformacji lat 90.

Seniorzy to kluczowi widzowie. Jak telewizja zabiega o ich uwagę?

Zainteresowanie klasycznymi produkcjami nie jest przypadkowe. Seniorzy stanowią coraz większą i ważniejszą grupę telewidzów, co potwierdzają dane rynkowe. Już w 2021 roku osoby w wieku 65+ stanowiły niemal 31% całej widowni telewizyjnej w Polsce. Co więcej, emeryci to aż 44% wszystkich widzów, co jest wyraźnym sygnałem dla nadawców, do kogo warto kierować ofertę programową. Jednocześnie stacje telewizyjne doskonale zdają sobie sprawę z wyzwań technologicznych, z jakimi mogą mierzyć się starsi odbiorcy. Jak pokazały czerwcowe badania rynku z 2025 roku, aż 87,6% osób po 70. roku życia nie korzysta z platform streamingowych. Dlatego tworzenie darmowych i prostych w obsłudze serwisów, takich jak TVP VOD, jest kluczowe, by dotrzeć z bogatą ofertą klasyki polskiej telewizji właśnie do tej, często pomijanej, grupy widzów.