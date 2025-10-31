Po sukcesie "Ślebody", SkyShowtime ogłasza kontynuację hitowego serialu kryminalnego.

W drugim sezonie, zatytułowanym roboczo "Pionek", Anka Serafin i Sebastian Strzygoń przeniosą się na Górny Śląsk.

Sprawdź, jakie nowe zagadki i intrygi czekają na bohaterów w tej długo wyczekiwanej produkcji.

„Śleboda” to pierwsza polska produkcja platformy SkyShowtime. Kryminał, którego akcja rozgrywa się na Podhalu, jest oparty na powieści Małgorzaty Fugiel-Kuźmińskiej oraz Michała Kuźmińskiego. Produkcja zadebiutowała w sieci w grudniu 2024 roku i stała się jednym z najpopularniejszych seriali SkyShowtime w kraju. „Pionek” będzie kontynuacją przygód głównych bohaterów.

„Pionek” drugi sezon „Ślebody”

„Pionek” to na razie tytuł roboczy, ale wiadomo już, że w serialu znów pojawi się antropolożka Anka Serafin (Marta Dębksa) oraz dziennikarz Sebastian Strzygoń (Maciej Musiał). O ile pierwsza część działa się na Podhalu i zachwycała fanów pięknymi zdjęciami Tatr, tak tym razem akcja serialu przeniesie się na Górny Śląsk. Scenariusz, podobnie jak w pierwszej części, będzie opary na drugiej części popularnej serii etno-kryminałów autorstwa Małgorzaty Fugiel-Kuźmińskiej oraz Michała Kuźmińskiego opublikowanej pod tym samym tytułem. Za reżyserię także będzie odpowiadał ten sam duet — Michał Gazda i Bartosz Blaschke. Autorkami scenariusza są Karolina Frankowska i Katarzyna Golenia. Autorem zdjęć, które mają rozpocząć się jeszcze w tym roku, będzie Maciej Lisiecki.

- Po sukcesie naszego pierwszego serialu oryginalnego SkyShowtime Śleboda, z wielką radością kontynuujemy historię Anki Serafin i Sebastiana Strzygonia, w nowej produkcji Pionek – kolejnej wciągającej części z uznanej serii kryminałów autorstwa Małgorzaty Fugiel-Kuźmińskiej i Michała Kuźmińskiego. Pionek, pierwsza polska kontynuacja serialu SkyShowtime, otwiera ekscytujący nowy etap w rozwoju polskich produkcji dla naszego serwisu i potwierdza nasze zaangażowanie we współpracę z utalentowanymi twórcami, by dostarczać autentyczne, lokalne historie – mówi Kai Finke, Chief Content Officer w SkyShowtime.

