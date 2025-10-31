To nie była jednorazowa przygoda. Hitowy polski serial będzie miał kontynuację. SkyShowtime ogłosił drugi sezon „Ślebody”

Agnieszka Morawska
Agnieszka Morawska
2025-10-31 18:48

Po sukcesie serialu „Śleboda” SkyShowtime ogłosił kontynuację produkcji. Drugi sezon dostał roboczy tytuł „Pionek”. Na ekranie znów zobaczymy Ankę Serafin i Sebastiana Strzygonia. W jaką kryminalną historię tym razem będą uwikłani?

Sleboda SkyShowtime Original

i

Autor: B Mrozowski/ Materiały prasowe
  • Po sukcesie "Ślebody", SkyShowtime ogłasza kontynuację hitowego serialu kryminalnego.
  • W drugim sezonie, zatytułowanym roboczo "Pionek", Anka Serafin i Sebastian Strzygoń przeniosą się na Górny Śląsk.
  • Sprawdź, jakie nowe zagadki i intrygi czekają na bohaterów w tej długo wyczekiwanej produkcji.

„Śleboda” to pierwsza polska produkcja platformy SkyShowtime. Kryminał, którego akcja rozgrywa się na Podhalu, jest oparty na powieści Małgorzaty Fugiel-Kuźmińskiej oraz Michała Kuźmińskiego. Produkcja zadebiutowała w sieci w grudniu 2024 roku i stała się jednym z najpopularniejszych seriali SkyShowtime w kraju. „Pionek” będzie kontynuacją przygód głównych bohaterów.

„Pionek” drugi sezon „Ślebody”

„Pionek” to na razie tytuł roboczy, ale wiadomo już, że w serialu znów pojawi się antropolożka Anka Serafin (Marta Dębksa) oraz dziennikarz Sebastian Strzygoń (Maciej Musiał). O ile pierwsza część działa się na Podhalu i zachwycała fanów pięknymi zdjęciami Tatr, tak tym razem akcja serialu przeniesie się na Górny Śląsk. Scenariusz, podobnie jak w pierwszej części, będzie opary na drugiej części popularnej serii etno-kryminałów autorstwa Małgorzaty Fugiel-Kuźmińskiej oraz Michała Kuźmińskiego opublikowanej pod tym samym tytułem. Za reżyserię także będzie odpowiadał ten sam duet — Michał Gazda i Bartosz Blaschke. Autorkami scenariusza są Karolina Frankowska i Katarzyna Golenia. Autorem zdjęć, które mają rozpocząć się jeszcze w tym roku, będzie Maciej Lisiecki.

- Po sukcesie naszego pierwszego serialu oryginalnego SkyShowtime Śleboda, z wielką radością kontynuujemy historię Anki Serafin i Sebastiana Strzygonia, w nowej produkcji Pionek – kolejnej wciągającej części z uznanej serii kryminałów autorstwa Małgorzaty Fugiel-Kuźmińskiej i Michała Kuźmińskiego. Pionek, pierwsza polska kontynuacja serialu SkyShowtime, otwiera ekscytujący nowy etap w rozwoju polskich produkcji dla naszego serwisu i potwierdza nasze zaangażowanie we współpracę z utalentowanymi twórcami, by dostarczać autentyczne, lokalne historie – mówi Kai Finke, Chief Content Officer w SkyShowtime.

ZOBACZ TEŻ: „Kevin sam w Nowym Jorku”, które miejsca istnieją naprawdę, a które powstały na potrzeby filmu? Sprawdź, gdzie kręcono kultowy film zanim kolejny raz obejrzysz go w telewizji

Super Express Google News
Marian tu jest jakby…, czyli quiz o cytatach z kultowych polskich filmów. Trudny test, który rozwiążą tylko kinomaniacy
Pytanie 1 z 10
Na rozgrzewkę coś prostego. Wstaw brakujące słowo w cytacie z filmu „Galimatias, czyli kogel-mogel II”. „Marian. Tu jest jakby …”
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SERIAL
POLSKIE SERIALE
SKYSHOWTIME POLSKA