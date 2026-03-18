Wypłata gotówki z bankomatu coraz droższa? Ten sposób na darmową gotówkę masz pod ręką

Analiza sektora bankowego ujawnia, że nowe opłaty za bankomat wynikają ze stuprocentowego wzrostu kosztów po stronie operatorów kart

Darmowa usługa cashback jest skuteczną alternatywą pozwalającą uniknąć rosnących prowizji za wypłatę gotówki

Operatorzy potwierdzają, że limit jednorazowej wypłaty kodem BLIK w sieci Euronet został obniżony od lutego 2026 roku aż czterokrotnie

Nowe limity wypłat w bankomatach oznaczają, że w sieci Planet Cash można jednorazowo pobrać kartą nawet 4000 zł

Prowizje za wypłatę gotówki rosną. Skąd biorą się nowe, wyższe opłaty?

Od 19 lutego 2026 roku operatorzy kart Visa i Mastercard wprowadzili zmiany, które odczujemy w naszych portfelach. Podnieśli oni tak zwaną opłatę interchange, czyli koszt, jaki banki ponoszą między sobą za każdą transakcję w bankomacie. Ta niewidoczna dla nas opłata jest kluczowym elementem ostatecznej prowizji, którą płacimy za wypłatę gotówki.

W praktyce oznacza to, że koszt obsługi wypłaty na kwotę 1000 złotych dla banku wzrósł nawet o 100 procent. Według dostępnych analiz cały sektor bankowy poniesie z tego tytułu dodatkowe koszty rzędu 100-150 milionów złotych rocznie. To zła wiadomość dla naszych portfeli, ponieważ banki najpewniej przerzucą te podwyżki na klientów. Nowe opłaty za bankomat mogą oznaczać wzrost prowizji za wypłatę z obcej sieci z 5 zł do nawet 10 zł.

Jak wypłacić pieniądze w sklepie? Sprawdź, czym jest darmowa usługa cashback

Najprostszą i często darmową alternatywą dla bankomatu jest usługa cashback, znana też jako „wypłata przy kasie”. Polega ona na tym, że podczas płacenia kartą za zakupy w sklepie, możemy poprosić kasjera o wypłatę dodatkowej gotówki. Wiele banków, w tym m.in. ING, mBank, Bank Pocztowy czy Alior Bank, oferuje tę opcję bez żadnych opłat, co stanowi świetny sposób na uniknięcie prowizji. Jest to szczególnie wygodne rozwiązanie, zwłaszcza że liczba bankomatów w Polsce systematycznie maleje, co skłania do szukania innych sposobów na dostęp do pieniędzy.

Nowe limity wypłat w bankomatach Euronet i Planet Cash. Co warto sprawdzić?

Warto pamiętać, że niezależni operatorzy, którzy zarządzają blisko 70% bankomatów w Polsce, wprowadzają własne zasady. Na przykład od 19 lutego 2026 roku sieć Euronet znacząco obniżyła limit jednorazowej wypłaty kodem BLIK (z 800 zł do zaledwie 200 zł), co może być kłopotliwe. Z kolei sieć Planet Cash od 2 marca tego roku zrobiła ukłon w stronę klientów i podniosła limit wypłaty kartą do 4000 zł. Przed wyjazdem na wiosenny odpoczynek sprawdźmy więc, z którą siecią nasz bank ma umowę na darmowe wypłaty.

Seniorzy coraz częściej płacą kartą. Jak zmieniają się nawyki płatnicze osób starszych?

Niedawne badanie sektora bankowego, przeprowadzone w styczniu 2026 roku, pokazuje wyraźną zmianę w naszych nawykach płatniczych. Choć gotówka wciąż jest ważna, jej popularność wśród seniorów spadła w ciągu roku z 76% do 60%. Już 84% osób starszych regularnie sięga po płatności bezgotówkowe za codzienne zakupy, a ponad połowa robi to wszędzie, gdzie tylko jest taka możliwość.

To rosnące zaufanie do świata cyfrowego to nutka optymizmu, bo według tych samych danych aż 88% seniorów czuje się bezpiecznie, korzystając z bankowości internetowej. Planując wiosenny wyjazd, warto zabrać ze sobą zarówno kartę, jak i trochę gotówki na wszelki wypadek. Taka strategia pozwoli uniknąć niespodzianek i wysokich prowizji, a także ułatwi płatności w miejscach, gdzie terminali może brakować.

