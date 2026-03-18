Niska emerytura zmusza do pracy? To może być zaskakujący przepis na zdrowy umysł

Badania norweskich naukowców dowodzą, że praca stymulująca umysł zmniejsza ryzyko zaburzeń poznawczych po 70 roku życia nawet o 66 procent

Najnowsze dane CBOS ujawniają, że polscy seniorzy mają wyższy Indeks Dobrostanu Psychicznego niż cała populacja

Dla ponad 40 procent pracujących emerytów chęć utrzymania codziennej rutyny jest ważniejsza niż niska emerytura

Kluczem do wysokiej jakości życia seniora jest nie tylko praca, ale przede wszystkim wszechstronne zaangażowanie społeczne i rodzinne

Emerytura Teresy Lipowskiej to 2200 zł. Dlaczego seniorzy w Polsce pracują?

Ikona polskiego kina i telewizji, Teresa Lipowska, w wieku 88 lat jest żywym dowodem na to, że wiek to tylko liczba. Od 26 lat nieprzerwanie wciela się w postać Barbary Mostowiak w serialu „M jak miłość”, kontynuując swoją karierę artystyczną, która trwa już 76 lat. Aktorka otwarcie przyznaje, że jej świadczenie z ZUS wynosi 2200 złotych i z rozbrajającą szczerością podkreśla, że gdyby musiała polegać wyłącznie na tej kwocie, mierzyłaby się z biedą.

Jej historia wpisuje się w szerszy trend obserwowany w Polsce od kilku lat. Według raportu Rządowej Rady Ludnościowej w 2025 roku liczba pracujących emerytów osiągnęła rekordowy poziom, stanowiąc już prawie 10 procent tej grupy (około 852 tys. osób). Choć dla co czwartego seniora motywacją są finanse, to aż 41,3 procent jako główny powód kontynuacji pracy wskazuje chęć utrzymania codziennej rutyny i aktywności zawodowej.

Sposób na sprawny umysł po 70-tce. Jaka praca zmniejsza ryzyko demencji?

Zawody wymagające ciągłej stymulacji intelektualnej i interpersonalnej, takie jak aktorstwo, mają udowodniony, ochronny wpływ na sprawność umysłową w dojrzałym wieku. To nie tylko sposób na zachowanie bystrości umysłu, ale realna metoda na opóźnienie procesów starzenia się mózgu. Utrzymywanie umysłu w gotowości poprzez zapamiętywanie ról czy interakcje na planie filmowym to doskonały trening poznawczy i jedna z recept na zachowanie sprawności intelektualnej.

Potwierdzają to badania norweskich naukowców, których wyniki opublikowano na łamach czasopisma naukowego „Neurology”. Analiza wykazała, że osoby wykonujące pracę wymagającą dużej stymulacji psychicznej mają aż o 66 procent niższe ryzyko rozwoju łagodnych zaburzeń funkcji poznawczych po 70. roku życia. Oznacza to, że aktywność zawodowa Teresy Lipowskiej jest nie tylko jej pasją i źródłem dochodu, ale także inwestycją w zdrowie jej mózgu.

Nie tylko praca daje szczęście. Jakie aktywności poprawiają jakość życia seniora?

Aktywność zawodowa to tylko jeden z filarów dobrego samopoczucia w dojrzałym wieku. Jak pokazał raport CBOS „Seniorzy 2.0” z 2025 roku, seniorzy wszechstronnie aktywni, stanowiący 48 procent populacji po sześćdziesiątce, cieszą się wyraźnie wyższą jakością życia i lepiej oceniają swoje zdrowie. Dla Teresy Lipowskiej taką aktywnością są nie tylko występy przed kamerą, ale też spotkania autorskie związane z jej książką, na które przychodzi po 200-300 osób, co sama uważa za największą nagrodę w całym swoim aktorskim życiu. Równie ważne są dla niej relacje międzypokoleniowe i czas spędzony z wnukami, co pokazuje, że zaangażowanie społeczne i rodzinne jest kluczem do pełni szczęścia i sposobem na uniknięcie samotności w starszym wieku.

Jak radzić sobie z ograniczeniami fizycznymi? Sekret siły ducha Teresy Lipowskiej

Nawet dla tak aktywnej osoby jak Teresa Lipowska, wiek przynosi fizyczne ograniczenia, o których mówi z rozbrajającą szczerością. Aktorka przyznaje, że boryka się z problemami z kręgosłupem i ma trudności z poruszaniem się, a każde wyjście z domu stanowi dla niej wyzwanie z powodu braku sił. Jej postawa jest jednak inspirującym przykładem ogromnej siły woli i dowodem na to, że hart ducha pozwala pokonywać słabości ciała. Kluczem jest tu wewnętrzna motywacja, którą artystka czerpie ze swojego motta życiowego, zawartego w dedykowanym jej wierszu, które głosi, że urodziła się, by kochać, i że kocha życie.

Polscy seniorzy są szczęśliwsi od reszty społeczeństwa. Co pokazują badania?

Postawa Teresy Lipowskiej idealnie obrazuje przemiany, jakie zaszły w postrzeganiu starości w Polsce. Jej historia obala mit seniora jako osoby biernej, spędzającej czas wyłącznie na emeryturze. Aktorka jest symbolem rosnącej grupy dojrzałych Polaków, którzy traktują ten etap życia jako szansę na dalszy rozwój, realizację pasji i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.

Co więcej, dane zdają się potwierdzać, że taka postawa przynosi wymierne korzyści dla zdrowia psychicznego. Według badań CBOS z 2025 roku, polscy seniorzy w grupie 65+ mają zauważalnie wyższy Indeks Dobrostanu Psychicznego (56,7 procent) niż cała populacja (48,3 procent). To pokazuje, że zaangażowanie, pasja i praca, których wzorem jest Teresa Lipowska, są sprawdzonym przepisem na długie i szczęśliwe życie.

