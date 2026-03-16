Reklama na Twoim płocie to dodatkowy dochód. Sprawdź, kiedy dzięki uldze dla seniora nie zapłacisz podatku?

Analiza przepisów podatkowych na 2026 rok pokazuje, jak ulga PIT-0 dla seniora pozwala zarobić na wynajmie płotu nawet 115 528 zł rocznie bez podatku

Umieszczenie reklamy na ogrodzeniu w większości przypadków nie wymaga pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia do urzędu

Eksperci wskazują, że przychody z wynajmu płotu pod reklamę rozlicza się jako prosty najem prywatny, bez zakładania firmy

Kluczowe opłaty takie jak podatek od nośnika reklamowego czy gminna opłata reklamowa obciążają reklamodawcę, a nie właściciela posesji

Jak dorobić do emerytury? Wynajmij płot pod reklamę i zyskaj pasywny dochód

Twoje ogrodzenie to coś więcej niż tylko granica działki. To prawdziwa, niewykorzystana szansa na dodatkowy, pasywny dochód, czyli sprytny sposób na dorobienie do emerytury. Coraz więcej firm poszukuje widocznych miejsc do umieszczenia swoich reklam, a płot przy ruchliwej ulicy jest dla nich idealną lokalizacją. Wynajmując fragment ogrodzenia, możesz w prosty sposób zasilić swój domowy budżet, praktycznie bez żadnego wysiłku.

Dlaczego firmy za to płacą? Reklama zewnętrzna, fachowo nazywana OOH (Out-of-Home), według analiz rynkowych przynosi kilkukrotnie wyższy zwrot z inwestycji niż inne formy promocji. Oznacza to, że twoje ogrodzenie staje się cenną powierzchnią reklamową, za którą reklamodawcy są gotowi zapłacić, aby dotrzeć do nowych klientów.

Reklama na ogrodzeniu. Jakie formalności trzeba załatwić w urzędzie?

Proces jest prostszy, niż mogłoby się wydawać i nie wymaga rejestracji działalności gospodarczej. Jeśli chodzi o przepisy dotyczące reklamy na płocie, w większości przypadków wystarczy zgłosić zamiar umieszczenia baneru w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta na prawach powiatu. Urzędnicy, jak wynika z informacji na portalu Gov.pl, mają 21 dni na wniesienie ewentualnego sprzeciwu. Jeśli tego nie zrobią, otrzymujesz tzw. milczącą zgodę i możesz działać. Warto jednak pamiętać, że reklamy o dużej powierzchni (przekraczającej 6 m²) mogą już wymagać pozwolenia na budowę, a te umieszczone w pobliżu dróg publicznych muszą zachować określone odległości od jezdni.

Ile podatku od reklamy na płocie trzeba zapłacić i jak go rozliczyć?

Przychody z wynajmu płotu pod reklamę rozlicza się w bardzo prosty sposób, w formie najmu prywatnego, podobnie jak ma to miejsce przy wynajmie mieszkania. Zgodnie z informacjami na portalu podatki.gov.pl, obowiązującymi w 2026 roku, podstawowa stawka ryczałtu wynosi 8,5% od przychodów do kwoty 100 000 zł rocznie. Dopiero nadwyżka ponad tę sumę jest opodatkowana wyższą, 12,5% stawką, co dla większości osób wynajmujących płot jest progiem praktycznie nieosiągalnym.

Co ważne, obowiązek podatkowy jest łatwy do spełnienia i nie wymaga skomplikowanej księgowości. Wystarczy wpłacać miesięczne lub kwartalne zaliczki na podatek do 20. dnia kolejnego miesiąca, a raz w roku złożyć zeznanie PIT-28 do 30 kwietnia. Warto też wiedzieć, że opłaty takie jak podatek od nieruchomości od nośnika reklamowego (obowiązujący od 2025 roku) czy gminna opłata reklamowa, obciążają właściciela reklamy, a nie ciebie.

Nawet 115 528 zł rocznie bez podatku. Na czym polega ulga PIT-0 dla seniora?

Dla aktywnych zawodowo seniorów państwo przygotowało wyjątkowo korzystne rozwiązanie, które może całkowicie znieść podatek od dochodu z wynajmu. Mowa o tak zwanej uldze „PIT-0 dla pracujących seniorów”, często nazywanej zerowym PIT-em dla seniora. Zwalnia ona z podatku przychody do kwoty 85 528 zł rocznie dla kobiet po 60. i mężczyzn po 65. roku życia, którzy kontynuują pracę. Po dodaniu do tego ogólnej kwoty wolnej od podatku, która wynosi 30 000 zł, łączna suma zwolniona z opodatkowania wzrasta do imponujących 115 528 zł rocznie. Oznacza to, że cały dochód z wynajmu ogrodzenia może trafić prosto do twojej kieszeni, bez żadnych potrąceń.

