Zwrot składki zdrowotnej z ZUS. Jak odzyskać pieniądze do 1 czerwca?

Dane ZUS ujawniają, że w 2025 roku obsłużono ponad 427 tysięcy wniosków o zwrot składki zdrowotnej na łączną kwotę 841,5 miliona złotych

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej jest dla wielu pracujących seniorów realną szansą na odzyskanie nadpłaconych pieniędzy

Eksperci wskazują, że złożenie wniosku o zwrot do 1 czerwca 2026 roku jest kluczowe dla otrzymania pieniędzy na konto bankowe

Przegapienie terminu na wniosek o zwrot nadpłaty z ZUS nie powoduje utraty pieniędzy, a środki zostaną zaliczone na poczet przyszłych składek

Zwrot podatku dla emeryta za 13 i 14 emeryturę to kolejna, obok zwrotu składki, możliwość uzyskania dodatkowych środków w 2026 roku

Zwrot składki zdrowotnej dla emerytów. Kto i na jakich zasadach może dostać pieniądze?

Wielu pracujących emerytów nie zdaje sobie sprawy, że po rocznym rozliczeniu składki zdrowotnej mogą otrzymać całkiem przyjemny zwrot pieniędzy. Taka miła niespodzianka czeka na osoby, u których suma wpłaconych w ciągu roku zaliczek okazała się wyższa niż należna składka roczna. To realna szansa na odzyskanie dodatkowych środków, z której w poprzednich latach skorzystały już tysiące Polaków.

Dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mówią same za siebie. Tylko w 2025 roku obsłużono ponad 427 tysięcy wniosków o zwrot na łączną, imponującą kwotę 841,5 miliona złotych. Jest jednak jeden kluczowy warunek, by odzyskać pieniądze: brak jakichkolwiek zaległości na koncie w ZUS. Jeśli istnieją jakieś długi, nadpłata zostanie automatycznie przeznaczona na ich pokrycie i nie trafi na nasze konto bankowe.

Jak złożyć wniosek o zwrot składki zdrowotnej? Instrukcja krok po kroku

Zastanawiasz się, jak krok po kroku odzyskać nadpłatę z ZUS? Na szczęście procedura zwrotu jest w pełni elektroniczna i nie powinna sprawić większych trudności, szczególnie emerytom prowadzącym działalność gospodarczą. Warto zacząć od złożenia rocznego rozliczenia składki w deklaracji ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień, w terminie do 20 maja 2026 roku. Kolejnym krokiem jest zalogowanie się na swoje konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, gdzie system sam przygotuje dla nas wniosek o zwrot (RZS-R). Na koniec wystarczy już tylko zweryfikować dane, podpisać wniosek elektronicznie (np. Profilem Zaufanym) i wysłać go najpóźniej do 1 czerwca 2026 roku.

Zwrot składki zdrowotnej 2026. Te 3 daty musisz zapisać w kalendarzu

Aby pomyślnie przejść przez cały proces i nie przegapić szansy na dodatkową gotówkę, warto zapisać sobie w kalendarzu kluczowe terminy ZUS 2026. Oto trzy najważniejsze daty w tym roku. Po pierwsze, do 20 maja 2026 roku warto pamiętać o złożeniu rocznego rozliczenia składki zdrowotnej. Po drugie, do 1 czerwca 2026 roku należy wysłać przygotowany przez ZUS elektroniczny wniosek o zwrot. Jeśli wszystkie formalności zostaną dopełnione poprawnie, ZUS przeleje pieniądze na wskazany rachunek bankowy najpóźniej do 1 sierpnia 2026 roku.

Spóźniłeś się z wnioskiem o zwrot? Sprawdź, czy twoje pieniądze przepadną

Spóźnialskim przynosimy nutkę optymizmu. Przegapienie terminu 1 czerwca na złożenie wniosku RZS-R nie oznacza automatycznej utraty pieniędzy, ale zmienia sposób ich rozliczenia. Jeśli wniosek nie zostanie wysłany na czas, ZUS automatycznie zaliczy całą nadpłatę na poczet przyszłych składek. Oznacza to, że w kolejnych miesiącach nasze zobowiązania wobec urzędu będą pomniejszane o kwotę nadpłaty aż do jej całkowitego wyczerpania. Pieniądze więc nie przepadają, lecz pozostają na koncie płatnika do wykorzystania na przyszłe opłaty.

Zwrot podatku za 13. i 14. emeryturę oraz PIT-0 dla seniora. Co trzeba wiedzieć?

Zwrot składki zdrowotnej to nie jedyne dodatkowe pieniądze dla seniorów, jakie można uzyskać w tym roku. Emeryci, których roczne dochody brutto nie przekroczyły 30 000 złotych, mogą również liczyć na zwrot podatku dla emeryta z tytułu zaliczek pobranych od 13. i 14. emerytury. Szacuje się, że kwoty zwrotu mogą wahać się od około 30 do nawet 400 złotych, co dla wielu będzie miłym dodatkiem do portfela.

Co więcej, odzyskanie tych pieniędzy nie wymaga składania żadnych dodatkowych dokumentów. Wystarczy zaakceptować wstępnie przygotowane zeznanie podatkowe w usłudze Twój e-PIT, która jest dostępna już od 15 lutego 2026 roku. Na koniec warto też przypomnieć o niezwykle korzystnej uldze, jaką jest „PIT zero dla seniora”. Zwalnia ona z podatku przychody aż do 85 528 złotych rocznie dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny, ale wciąż nie pobierają świadczenia i kontynuują pracę.